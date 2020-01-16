No Sambão ou nos bloquinhos: como cuidar dos pés nos dias de folia

Pés de passistas Crédito: Carlos Alberto Silva

Fantasia, maquiagem, condicionamento físico. São muitas as preocupações para arrasar no Sambão do Povo ou na rua, durante os dias de folia, mas poucas pessoas se atentam aos cuidados com os pés durante a festa. Para que seu carnaval seja nota 10, reunimos dicas e orientações para seus pés chegarem inteiros - seja aproveitando o carnaval na avenida, na arquibancada, no camarote ou seguindo os bloquinhos.

Antes da folia existem alguns cuidados que podem prevenir as dores, os calos e o desconforto. É importante caprichar na hidratação com creme hidratante específico para os pés e fazer esfoliação duas vezes por semana, explica a podóloga Jocasta Neves.

Durante a festa, o ideal é optar pelos calçados confortáveis e baixos. Para quem não abre mão do salto alto, como é o caso das musas, madrinhas e rainhas de bateria, por exemplo, a orientação é investir em elementos que minimizem o impacto do calçado. É importante manter a preferência por sapatos fechados. Recomendo usar protetor de calos e palmilhas em gel na planta dos pés, diz a especialista.

Quando o carnaval acaba os cuidados devem ser mantidos para recuperar a saúde dos pés. Vale fazer escalda-pés, colocá-los em uma bacia com água quente ou morna, massagem também ajuda. Além disso, ficar alguns minutos com os pés para cima melhora a circulação, orienta Jocasta.

Dicas da passista

A passista Rayssa Braz tem cuidado com os pés Crédito: Divulgação

Rayssa Braz é passista da Mocidade Unida da Glória (MUG) e afirma que os pés em dia são fundamentais pra quem samba. Sempre protejo com esparadrapo microporoso. E depois de um ensaio puxado, faço uma imersão em água morna para relaxar e sempre observo os dias de ensaios e apresentações para não ir à pedicure no mesmo dia, conta.