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Preparação

Nada de sobremesa, vinho, balada: a rotina pesada das rainhas de bateria

Para honrar a coroa, elas encaram dietas rigorosas, muita malhação, tratamentos estéticos e até pílulas da beleza nesta reta final para o carnaval de Vitória

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 19:49
Data: 15/01/2020 - ES - Vitória - Fabíola Monteiro, Rainha de bateria da Escola de Samba Boa Vista - Foto: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva
Muita gente já está se preparando para chegar com tudo em cima no carnaval. Mas nada se compara ao que fazem essas mulheres. Elas se cuidam o ano inteiro para brilhar na avenida, pois é lá que reinam absolutas. Na reta final, porém, encaram uma rotina mais pesada de exercícios, dietas rigorosíssimas, tratamentos para corpo, cabelo e pele e tudo o mais a que têm direito.
Faltando pouco para o Carnaval de Vitória, marcado para 14 e 15 de fevereiro, perguntamos para algumas rainhas de bateria seus segredos para desfilar com um corpão em modelitos micro, esbanjando beleza e samba no pé.
Rayane Rosa, 29 anos, é secretária, casada e mãe de um menino de 8 anos de idade. Também é conhecida, há cinco anos, como a rainha de bateria da Novo Império. Honrar essa coroa não é moleza! Por isso, mesmo com uma criança de férias em casa, ela segue apegada à dieta. Só consigo fazer dieta na reta final! No momento, entrei numa dieta bem rígida e intensifiquei a musculação. Porém, com cautela, pois estou fazendo fisioterapia no meu joelho esquerdo, conta a beldade.
Data: 14/01/2020 - ES - Vitória - Os preparativos das rainhas de bateria das escolas de samba - Rayane Rosa, rainda da Novo Império - Editoria: Cidades- Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

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Ensaiar três vezes por semana ajuda a manter a forma. Mas Rayane admite que não é fácil se privar de certas delícias. Sou muito Magali. Como de tudo. Mas cortei o pão e os doces, por exemplo. Agora tenho comido mais ovo. Muito ovo!, revela aos risos.

Sem sobremesa

Fabíola Monteiro, Rainha de bateria da Escola de Samba Boa Vista Crédito: Carlos Alberto Silva
As privações também já fazem parte do dia a dia de Fabíola Monteiro, 40 anos, rainha de bateria da Independente de Boa Vista, escola de Cariacica que foi a campeã do carnaval do ano passado. De sobremesa e fritura ela já passa longe! O triste mesmo, segundo Fabíola, é ficar sem seu vinhozinho.

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Eu me cuido muito o ano inteiro. Sou personal trainer e já estou acostumada com essa disciplina. Mas nas férias a gente sai muito da rotina, do foco. Tem viagem, festinha, e não posso comer uma torradinha com patê e tomar um vinho... Sou de família de origem italiana. Quando vou à casa da minha avó, todo mundo se concentra na cozinha e come o tempo todo! Tem pão caseiro, capeletti... É difícil segurar!, comenta.
O jeito é malhar muito e reforçar com tratamentos estéticos. Nos ensaios já perco bastante caloria! Mas também faço massagens modeladoras e outros tratamentos para fortalecer a região do bumbum, conta Fabíola.
"Sou de família de origem italiana. Quando vou à casa da minha avó, todo mundo se concentra na cozinha e come o tempo todo! Tem pão caseiro, capeletti... É difícil segurar!"
Fabíola Monteiro - Rainha de bateria da Boa Vista
Vida de rainha não é (só) glamour. Tem muito sacrifício. Que o diga Juliany Thomaz, 24 anos, que vai sair à frente da bateria da Imperatriz do Forte este ano. Ela, que está no posto de rainha desde os 17 anos, sabe que precisa pegar pesado, literalmente, nesta época pré-carnaval.
Juliany Thomaz, rainha da escola Imperatriz do Forte Crédito: Reprodução
Faço cross training para respiração, para aguentar o peso da fantasia. Muita gente não sabe, mas tem o peso da fantasia, e um vento mais forte que bate nas penas pode até derrubar a gente. Fora a musculação, que também faço o ano inteiro para deixar o corpo bonito, diz ela, que é estudante de Direito e empresária.
Tanto empenho depende de apoio. Meus pais e meu namorado entendem que tenho que abdicar de certas coisas. De três meses para cá já não tomo mais bebida alcoólica. E evito dormir tarde porque atrapalha treino, metabolismo....
Apoio e uma ajudinha extra também. Estou tomando minhas pílulas da beleza. São quatro comprimidos manipulados que melhoram pele, flacidez, dão energia... Tudo com orientação médica, claro, relata Juliany.

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