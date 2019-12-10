Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crioterapia

Conheça o tratamento que previne dores, reduz celulites e até eleva a libido

O procedimento já tem  conquistado celebridades como Gabriela Pugliesi, Cleo Pires, Lionel Messi e Neymar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 12:48

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 12:48

Conheça o tratamento que previne dores, reduz celulites e até eleva a libido Crédito: Freepik
Novos tratamentos surgem na estética  a todo momento, e o mais recente, que tem conquistado celebridades como  Gabriela Pugliesi, Cleo Pires, Lionel Messi e Neymar, é a critoterapia, que acabou de chegar ao Brasil e com selo de aprovação da ANVISA. Trata-se de um procedimento feito através de uma câmara à base de nitrogênio que tem o poder de aumentar a imunidade, regenerar as células, liberar endorfina e, ainda, tratar de dores como artrite e melhorar os transtornos de humor, ansiedade e depressão.
Segundo a Quem, devido à névoa formada dentro da cápsula, a temperatura da pele é rapidamente diminuída em -110 a -190 graus e os choques de temperatura ativam a liberação da adrenalina. Esse pico de adrenalina ativa o sistema imunológico resultando em efeitos estimulantes de energia e que combatem todo o desgaste corporal, mental e físico.

Veja Também

Clínica de estética usa imagem de Kate Middleton e irrita família real

Luísa Sonza: "Não ligo para a estética"

Novidades na estética: soroterapia, ozonioterapia e PRP

Para as mulheres que estão sempre em busca de tratamentos rápidos, com a crioterapia ainda pode-se reduzir o peso, as celulites, estimular o colágeno, ter efeito de botox natural e até elevar a libido. Após uma sessão, é possível queimar 500 calorias até o corpo retomar à temperatura normal. A quantidade de sessões e seus intervalos precisam ser analisados por um profissional experiente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados