Conheça o tratamento que previne dores, reduz celulites e até eleva a libido Crédito: Freepik

Novos tratamentos surgem na estética a todo momento, e o mais recente, que tem conquistado celebridades como Gabriela Pugliesi, Cleo Pires, Lionel Messi e Neymar, é a critoterapia, que acabou de chegar ao Brasil e com selo de aprovação da ANVISA. Trata-se de um procedimento feito através de uma câmara à base de nitrogênio que tem o poder de aumentar a imunidade, regenerar as células, liberar endorfina e, ainda, tratar de dores como artrite e melhorar os transtornos de humor, ansiedade e depressão.

Segundo a Quem, devido à névoa formada dentro da cápsula, a temperatura da pele é rapidamente diminuída em -110 a -190 graus e os choques de temperatura ativam a liberação da adrenalina. Esse pico de adrenalina ativa o sistema imunológico resultando em efeitos estimulantes de energia e que combatem todo o desgaste corporal, mental e físico.