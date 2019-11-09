Reino Unido

Clínica de estética usa imagem de Kate Middleton e irrita família real

O anúncio, que já foi deletado, mostrava a Duquesa de Cambridge em 2012, em que aparecia com menos maquiagem e supostamente com mais marcas de expressão, e dois anos depois, com aparentemente mais maquiagem e menos marcas
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 17:30

Kate Middleton  Crédito: Reprodução/ Instagram @bollyhollywood1
Uma clínica de estética usou uma imagem de Kate Middleton, 37, no anúncio de um lifting facial, apesar de ela nunca ter passado pelo procedimento, segundo afirmaram fontes próximas à família real ao jornal Daily Mail. O episódio teria irritado a realeza britânica.
O anúncio, que já foi deletado, mostrava a Duquesa de Cambridge em duas ocasiões. Uma em 2012, onde ela aparecia com menos maquiagem e supostamente com mais marcas de expressão, e a segunda, dois anos depois, em Wimbledon, em que ela aparece com mais maquiagem e menos marcas.
A clínica que usou as imagens de Kate Middleton anunciava um procedimento novo, que supostamente provocaria resultados de aparência bastante natural. Segundo o jornal Daily Mail, o local seria o mesmo em que Sarah Ferguson, 60, ex-mulher do príncipe Andrew, fez uma série de procedimentos.
A coincidência teria irritado ainda mais a família real, que chamou a situação de "embaraçosa". A realiza alega que Ferguson tem criado há anos formas de se associar à família do ex para conseguir benefícios financeiros. Ela chegou a publicar uma biografia em 1996, mesmo ano em que houve o divórcio.

Veja Também

Mini miss capixaba representa o Brasil em concurso de beleza de Paris

As mangas bufantes estão de volta! aprenda a usar no seu look

Este vídeo pode te interessar

