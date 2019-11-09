Clínica de estética usa imagem de Kate Middleton e irrita família real

Uma clínica de estética usou uma imagem de Kate Middleton, 37, no anúncio de um lifting facial, apesar de ela nunca ter passado pelo procedimento, segundo afirmaram fontes próximas à família real ao jornal Daily Mail. O episódio teria irritado a realeza britânica.
O anúncio, que já foi deletado, mostrava a Duquesa de Cambridge em duas ocasiões. Uma em 2012, onde ela aparecia com menos maquiagem e supostamente com mais marcas de expressão, e a segunda, dois anos depois, em Wimbledon, em que ela aparece com mais maquiagem e menos marcas.
A clínica que usou as imagens de Kate Middleton anunciava um procedimento novo, que supostamente provocaria resultados de aparência bastante natural. Segundo o jornal Daily Mail, o local seria o mesmo em que Sarah Ferguson, 60, ex-mulher do príncipe Andrew, fez uma série de procedimentos.
A coincidência teria irritado ainda mais a família real, que chamou a situação de "embaraçosa". A realiza alega que Ferguson tem criado há anos formas de se associar à família do ex para conseguir benefícios financeiros. Ela chegou a publicar uma biografia em 1996, mesmo ano em que houve o divórcio.