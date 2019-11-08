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Back to 90's

As mangas bufantes estão de volta! aprenda a usar no seu look

Apesar de aparecerem muito nas passarelas, as mangas volumosas também podem ser usadas em visuais mais descontraídos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 12:24

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 12:24

As mangas bufantes estão de volta na moda, e prometem continuar bombando no verão - só que repaginadas Crédito: Reprodução/ Instagram @camilacoutinho
As mangas bufantes que fizeram sucesso nos anos 1980, estão retornando para o guarda-roupa  de celebridades, modelos, e digitais influencers de hoje. O modelo já apareceu em desfiles de grifes como Gucci, Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana, Marc Jacobs e Givenchy.
As mangas bufantes estão de volta na moda, e prometem continuar bombando no verão - só que repaginadas Crédito: Reprodução/ Instagram @camilacoelho
Segundo o E+ do Estadão, a tendência começou a retornar em 2016, após Alessandro Michele ser nomeado diretor de criação da Gucci e levar o conceito para a passarela da marca italiana.
Apesar de aparecerem muito nas passarelas, as mangas volumosas também podem ser usadas em visuais mais descontraídos. Combinadas com calça de alfaiataria, bermuda ciclista com um tênis ou jeans cintura alta e scarpin ficam super cool e zero anos 80, diz a digital influencer e designer de moda Luiza DAngelo.
As mangas bufantes estão de volta na moda, e prometem continuar bombando no verão - só que repaginadas Crédito: Reprodução/ Instagram @angelicabucci

PARA A PRÓXIMA ESTAÇÃO:

Roupas com volume na altura dos braços continuarão em alta no verão, mas com um estilo diferente, com menos inspiração dos anos 1980 e elementos mais românticos.
As mangas bufantes estão de volta na moda, e prometem continuar bombando no verão - só que repaginadas Crédito: Reprodução/ Instagram @gio_ewbank
O modelo vai perder essa estrutura de volume que tem agora e chegar um pouco mais delicado e feminino. Ela é volumosa, mas não chega a ser bufante, segue um lado um pouco mais floral, mais leve, mais delicada, explica Isabela Bez, especialista de beleza e moda da WGSN.

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