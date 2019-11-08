As mangas bufantes estão de volta! aprenda a usar no seu look

As mangas bufantes estão de volta na moda, e prometem continuar bombando no verão - só que repaginadas Crédito: Reprodução/ Instagram @camilacoutinho

As mangas bufantes que fizeram sucesso nos anos 1980, estão retornando para o guarda-roupa de celebridades, modelos, e digitais influencers de hoje. O modelo já apareceu em desfiles de grifes como Gucci, Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana, Marc Jacobs e Givenchy.

As mangas bufantes estão de volta na moda, e prometem continuar bombando no verão - só que repaginadas Crédito: Reprodução/ Instagram @camilacoelho

Segundo o E+ do Estadão, a tendência começou a retornar em 2016, após Alessandro Michele ser nomeado diretor de criação da Gucci e levar o conceito para a passarela da marca italiana.

Apesar de aparecerem muito nas passarelas, as mangas volumosas também podem ser usadas em visuais mais descontraídos. Combinadas com calça de alfaiataria, bermuda ciclista com um tênis ou jeans cintura alta e scarpin ficam super cool e zero anos 80, diz a digital influencer e designer de moda Luiza DAngelo.

As mangas bufantes estão de volta na moda, e prometem continuar bombando no verão - só que repaginadas Crédito: Reprodução/ Instagram @angelicabucci

PARA A PRÓXIMA ESTAÇÃO:

Roupas com volume na altura dos braços continuarão em alta no verão, mas com um estilo diferente, com menos inspiração dos anos 1980 e elementos mais românticos.

As mangas bufantes estão de volta na moda, e prometem continuar bombando no verão - só que repaginadas Crédito: Reprodução/ Instagram @gio_ewbank