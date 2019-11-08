As mangas bufantes estão de volta! aprenda a usar no seu look

As mangas bufantes que fizeram sucesso nos anos 1980, estão retornando para o guarda-roupa de celebridades, modelos, e digitais influencers de hoje. O modelo já apareceu em desfiles de grifes como Gucci, Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana, Marc Jacobs e Givenchy.
Segundo o E+ do Estadão, a tendência começou a retornar em 2016, após Alessandro Michele ser nomeado diretor de criação da Gucci e levar o conceito para a passarela da marca italiana.
Apesar de aparecerem muito nas passarelas, as mangas volumosas também podem ser usadas em visuais mais descontraídos. Combinadas com calça de alfaiataria, bermuda ciclista com um tênis ou jeans cintura alta e scarpin ficam super cool e zero anos 80, diz a digital influencer e designer de moda Luiza DAngelo.
PARA A PRÓXIMA ESTAÇÃO:
Roupas com volume na altura dos braços continuarão em alta no verão, mas com um estilo diferente, com menos inspiração dos anos 1980 e elementos mais românticos.
O modelo vai perder essa estrutura de volume que tem agora e chegar um pouco mais delicado e feminino. Ela é volumosa, mas não chega a ser bufante, segue um lado um pouco mais floral, mais leve, mais delicada, explica Isabela Bez, especialista de beleza e moda da WGSN.