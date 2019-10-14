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A estilista que não segue tendências

Carolina Herrera: "O pior da moda são as mulheres que saem seminuas"

A estilista voltou a gerar polêmica após as declarações que deu sobre o estilo "moderno" de algumas mulheres

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 11:22

Publicado em 

14 out 2019 às 11:22
A estilista Carolina Herrera Crédito: Reprodução/ Divulgação
A estilista Carolina Herrera é uma das mais conhecidas do setor, seja devido a sua carreira ou a importante lista de clientes - indo da rainha Letizia aos modelos da Fashion Week. E a Venezuelana de 80 anos ainda preserva seu gosto por tendências e opiniões fortes.
Como por exemplo, na entrevista a  Vanity Fair, onde falou sobre a moda atual,  que declarou: "O pior da moda agora são as mulheres quase nuas", disse a estilista.
Além disso, Carolina também indicou que a chave para a sedução de uma mulher é o mistério. “Um pouco de mistério em tudo que você faz é fundamental, e também nas roupas. Algumas meninas pensam que a palavra elegância está desatualizada. Eu acho que não importa o quanto o mundo mude, é que nem toda a pele que elas mostram é o que os tornará diferentes e atraentes ”, disse Carolina Herrara à publicação.
Por esse motivo, e ironicamente, a estilista está feliz por seus herdeiros não terem seguido a carreira da moda e por não prestarem muita atenção às tendências. E o maior orgulho do designer venezuelano é que eles são capazes de seguir seus próprios gostos, e por esse motivo, ela os define como "garotas clássicas com um toque moderno em seus pensamentos".
Vale ressaltar outras fortes declarações também deixaram Carolina no centro dos holofotes, com quando a empresária enfatizou que muitas senhoras tentam esconder a idade com roupas: "No desejo de esconder os anos, elas usam roupas que não são adequadas para a idade". 
A estilista declarou ainda que tendências são uniformes, e por isso, tem seu próprio estilo: “Não há nada que envelheça mais do que se vestir quando jovem. Não sigo tendências, elas não me interessam, parecem uniformes. Não gosto de ver todo mundo igual com a mesma bolsa, sapatos ou calças ”, finalizou Herrera.

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