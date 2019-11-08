Kate Middleton usa brincos de diamantes que foram da Princesa Diana

Kate Middleton usou brincos de safira e diamantes que foram da Princesa Diana Crédito: Reprodução/ Instagram

Kate Middleton já é ícone de estilo e sempre encanta com suas combinações elegantes e despretensiosas. Mas, ao chegar para o National Emergencies Trust, em Londres, usando um look monocromático, a duquesa surpreendeu os fãs de seu estilo mais uma vez. Isso porque ela usou os brincos de safira que já foram da Princesa Diana - que inclusive usou muito o par nos anos 1980 e 1990!

Os brincos fazem parte de um presente que seu marido lhe deu em 2011, a famosa coleção de joias de Diana Crédito: Reprodução/ Instagram

Segundo a Glamour, os brincos fazem parte de um presente que seu marido lhe deu em 2011, a famosa coleção de joias de Diana. E detalhe: o modelo, com a pedra azulada no centro e diamantes no contorno, fazem par com o anel de casamento usado pela Duquesa.

Princesa Diana usou muito o par nos anos 1980 e 1990 Crédito: Reprodução/ Instagram

Sobre o look: o caimento slim do vestido midi azul marinho, assinado por Emilia Wickstead, ganhou destaque com o cinto na mesma tonalidade e saltos de Gianvito Rossi.

O modelo, com a pedra azulada no centro e diamantes no contorno, fazem par com o anel de casamento usado pela Duquesa Crédito: Reprodução/ Instagram