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Estilo atemporal

Kate Middleton usa brincos de diamantes que foram da Princesa Diana

A Duquesa de Cambridge compareceu ao National Emergencies Trust, em Londres, com o look
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 11:44

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 11:44

Kate Middleton usou brincos de safira e diamantes que foram da Princesa Diana Crédito: Reprodução/ Instagram
Kate Middleton já é ícone de estilo e  sempre encanta com suas combinações elegantes e despretensiosas. Mas, ao chegar para o National Emergencies Trust, em Londres, usando um look monocromático, a duquesa surpreendeu os fãs de seu estilo mais uma vez. Isso porque ela usou os brincos de safira que já foram da Princesa Diana - que inclusive usou muito o par nos anos 1980 e 1990!
Os brincos fazem parte de um presente que seu marido lhe deu em 2011, a famosa coleção de joias de Diana Crédito: Reprodução/ Instagram
Segundo  a Glamour, os brincos  fazem parte de um presente que seu marido lhe deu em 2011, a famosa coleção de joias de Diana.      E detalhe: o modelo, com a pedra azulada no centro e diamantes no contorno, fazem par com o anel de casamento usado pela Duquesa.
Princesa Diana usou muito o par nos anos 1980 e 1990 Crédito: Reprodução/ Instagram
Sobre o look: o  caimento slim do vestido midi azul marinho, assinado por Emilia Wickstead, ganhou destaque com o cinto na mesma tonalidade e saltos de Gianvito Rossi. 
O modelo, com a pedra azulada no centro e diamantes no contorno, fazem par com o anel de casamento usado pela Duquesa Crédito: Reprodução/ Instagram
O evento promovido pela nova organização inglesa tem como objetivo prover respostas emergenciais para acontecimentos inesperados, como conflitos, desastres naturais e atentados. A ocasião contava apenas com Príncipe William na lista, mas a Duquesa de Cambridge confirmou presença de última hora.

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