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Peça vintage

Saiba tudo sobre a bolsa Chanel de 2015 usada por Kate Middleton

O modelo foi a estrela da composição porque a duquesa de Cambridge não costuma usar bolsas - ou marcas aparentes - para compor seus visuais

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 09:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2019 às 09:28
Kate Middleton usou um office look moderno e elegante Crédito: Reprodução/ Instagram @bollyhollywood1
Kate Middleton já virou ícone quando o assunto é estilo, e confirmando seu título, na manhã desta quarta-feira, 09, em Londres, ela surgiu com um office look moderno, combinando uma calça pantacourt verde militar com sapato e blusa justinha em tons de vinho. Mas o que chamou a atenção no look foi a bolsa da Chanel da coleção de 2015 usada pela duquesa. 
Kate Middleton usou bolsa Chanel de 2015 Crédito: Reprodução/ Instagram @instyle
O modelo foi a estrela da composição porque a duquesa de Cambridge não costuma usar bolsas - ou marcas aparentes - para compor seus visuais. Trata-se de uma peça em vinho, de matelassê, com alça dourada. Segundo matéria da Glamour, a bolsa foi adquirida por Kate pelo preço original de U$ 4.200 (cerca de R$ 17,2 mil). 
Kate Middleton usou um office look moderno e elegante Crédito: Reprodução/ Instagram @bollyhollywood1
A bolsa da Chanel está disponível na web hoje por cerca de R$ 15,3 mil.
A visita de Kate Middleton foi ao museu de História Natural de Londres Crédito: Reprodução/ Instagram @katemiddleton_co
O look foi para uma visita ao Museu Natural de História em Londres, onde ela conversou com cientistas sobre projetos envolvendo a proteção da vida selvagem no Reino Unido.

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