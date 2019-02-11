Kate Middleton usa joias que eram da princesa Diana no Bafta Awards

O Bafta Awards 2019, premiação anual concedida pela Academia Britânica de Cinema e Televisão para homenagear as melhores produções inglesas e internacionais para o cinema, foi realizado no Royal Albert Hall, em Londres, na noite deste domingo, dia 10.
O duque e a duquesa de Cambrige prestigiaram a cerimônia. Kate Middleton apareceu com um vestido branco longo de um ombro só e surpreendeu ao aparecer com brincos cravejados de diamantes e pérolas, joias que pertenceram a princesa Diana. Já príncipe William vestiu um smoking preto tradicional.
Trechos da participação do casal no Bafta foram registrados pelo perfil oficial do Palácio de Kensington no Twitter.