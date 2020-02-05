Confira as dicas pra manter a make intacta até o fim dos agitos. Crédito: Pinterest

A maior festa do mundo é marcada por muita energia, calor humano e acontece no verão. Transpiração dali, esbarrão de lá e a possibilidade de cair a famosa chuva de verão exige um esforcinho na hora de escolher a make de carnaval pra não terminar os dias de folia desmontada.

Produtos com tecnologia à prova dágua são cada vez mais comuns nas prateleiras e vão te ajudar a se manter impecável mesmo depois de sambar por horas ou de ser a última a ir embora do bloquinho. Aí vão algumas sugestões de produtinhos para você aderir neste carnaval.

Base Líquida Matte Effect Make B, de O Boticário, R$ 69,90

O efeito matte da base colabora pra deixar a pele 'sequinha' mesmo depois de horas. Crédito: Divulgação

A base tem acabamento matte e cobertura média de longa duração, resistente à água e suor. O produtinho absorve a oleosidade e contém vitamina E, que é antioxidante.

Sombra foil multiefeito Diamond à Prova de Suor, Make B. O Boticário, R$ 44,90

Multifuncional: a sombra diamond pode ser utilizada de quatro formas diferentes. Crédito: Divulgação

Pra você brilhar: a sombra tem uma textura macia e úmida que promete fixação fácil e secagem rápida. O produto é multifuncional, pode ser usado como sombra, batom, blush e iluminador. Ah! E a marca garante que a sombra é vegana. Incrivel, né?

Máscara mágica, Quem disse Berenice, R$ 20,93

Inovadora, a máscara mágica funciona como um complemento. Crédito: Divulgação

Pra você não precisar abrir mão da sua máscara de cílios favorita, a máscara mágica age como uma película sobre o produto que já compõe sua maquiagem.

Batom Líquido Power Stay, Avon, R$ 29,90

O batom tem uma paleta de cores bem variada, dá pra você escolher o que mais te agrada. Crédito: Divulgação

Para ficar livre para beber, comer e beijar, o batom power stay além de ser a prova d'água, tem cores vivas que são a cara do carnaval e não transfere. Mas cuidado para não borrar, pois o produto promete nada mais nada menos que 16 horas de duração sem retoque.

Delineador Líquido Para os Olhos à Prova-DÁgua, Vult, R$ 16,99

O pincel desliza falimente para facilitar o desenho. Crédito: Divulgação

Se você não dispensa um olhar mais sensual ou aquele delineado gatinho essencial, este é o produto ideal. Tem alta pigmentação, secagem rápida e resistência à agua e ao suor.

Fix & Finish, primer fixador à prova dágua, Ruby Rose, R$ 19,99

Para arrematar! Crédito: Divulgação

Pra você que já tem a nécessaire cheia e não quer investir muito, a dica é optar por um fixador de maquiagem potente. O Fix & Finish da Ruby Rose é um primer à prova dágua que pode ser utilizado antes e depois de finalizar a maquiagem.