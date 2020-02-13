Nathalia Messias da Piedade é a Garota do Samba de 2020 Crédito: Luciana Gama/ TV Gazeta

A Garota do Samba de 2020 é a candidata da Unidos da Piedade , Nathalia Ramos Messias, de 19 anos. A auxiliar de farmácia foi eleita com mais de 120 mil votos, que representou 53,21% do total da votação.

A segunda colocada é a candidata da Imperatriz do Forte Janine de Souza (29,35%). Isabela Lira Figueiredo Teixeira, que representou a Unidos de Jucutuquara, ficou em 3º lugar, com 17,44%.

A escolha aberta ao público teve mais de 230 mil votos.

Campeã

Passista desde os sete anos de idade, nascida e criada no bairro da Piedade, em Vitória, Nathália viu a história da família crescer junto com a do Carnaval. Nos anos 1970, a avó paterna já desfilava.

É o terceiro ano seguido que uma representante da Unidos da Piedade vence o Garota do Samba. Em 2019, Karolyne Miranda recebeu 41,25% dos votos. Já em 2018 foi a vez de Raiane Leandro vencer representado a escola, com 47% da votação.