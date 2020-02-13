Transcol terá esquema especial durante o Carnaval de Vitória

Quem for assistir ao desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória do Grupo A e do Grupo Especial, nesta sexta-feira (14) e sábado (15), respectivamente, vai poder contar com esquema especial de ônibus. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), oito linhas do Sistema Transcol vão ter partidas em dois pontos de parada próximos ao Sambão do Povo, em Vitória, onde as agremiações vão se apresentar, para que os foliões consigam voltar para casa de ônibus.
Ainda de acordo com a Ceturb, 28 linhas atendem à região do Sambão do Povo até a meia-noite. A partir desse horário, o atendimento será feito pelas linhas 567 e 568, que operam o serviço noturno, interligando os terminais 24 horas (Vila Velha, São Torquato e Carapina) e depois os demais bairros da Grande Vitória.
PARTIDAS ESPECIAIS
As partidas especiais após os desfiles começam às 4 horas de sábado (15), para levar os foliões de volta aos terminais Laranjeiras, São Torquato, Campo Grande, Jardim América, Itacibá, Ibes e Vila Velha. Haverá um ponto de embarque no abrigo de ônibus em frente ao Tancredão, que vai atender às linhas 515, 504 e 559, em direção a Serra e Vila Velha. Na Avenida Nair Azevedo Silva, o ponto de parada vai atender às linhas 509, 505 e 503, com destino aos terminais de Cariacica e Vila Velha.
Já às 4 horas do domingo (16), as partidas serão feitas pelas linhas 561, 562 (ponto de parada próximo ao Tancredão) e 509, 505 e 503 (Av. Nair Azevedo Silva).
Os desfiles começam às 21 horas, quando a frota do Sistema Transcol está toda nas ruas, até a meia-noite. A partir de 4h40, toda a frota começa a circular novamente. Além disso, serão disponibilizados veículos de reserva nos terminais em todos os dias desfile, para atender a um eventual aumento de demanda durante a festa de Momo na passarela do samba.
LINHAS DO TRANSCOL NAS IMEDIAÇÕES DO SAMBÃO DO POVO ATÉ MEIA NOITE
- 500 - T. Vila Velha / T. Itacibá, via 3ª Ponte
- 503 - T. Laranjeiras / T. Vila Velha, via Reta da Penha / Lindenberg
- 504 - T. Jacaraipe / T. Itacibá, via Reta da Penha
- 505 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Camburi / Beira Mar
- 506 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Maruípe / T. Jardim América
- 509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia/Reta da Penha
- 512 - T. Carapina / T. Itacibá, via Camburi
- 514 - T. Ibes / T. Vila Velha via 3ª Ponte / Beira Mar
- 515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande, via Beira Mar
- 516 - T. Jacaraipe / T. Ibes, via T. Carapina / Maruipe / T. São Torquato
- 518 - T. Carapina / T. Ibes, via Serafim Derenzi
- 523 - T. Jacaraipe / T. Jardim América, via Beira Mar
- 527 - T. Carapina / T. Jardim América, via Reta da Penha
- 531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Maruípe
- 535 - T. Carapina / T. Campo Grande, via T. Jardim América / Serafim Derenzi
- 557 - T. Itaparica, via Darly Santos /Av. Vitória / 3ª ponte (circular)
- 558 - T. Itaparica, via 3ª Ponte / Av. Vitória / Darly Santos (circular)
- 559 - T. Laranjeiras / T. São Torquato, via T. Carapina / Reta da Penha
- 567 - T. Carapina / T. Vila Velha, via T. S. Torquato / Reta da Penha (noturno)
- 568 - T. Carapina / T. Vila Velha, via T. S. Torquato / Camburi (noturno)
- 570 - T. Jardim América / Shopping Vitória, via Beira Mar
- 571 - T. Jardim América / Praça de Eucalipto, via Marechal Campos
- 572 - T. Laranjeiras / T. São Torquato via Camburi/ Beira Mar
- 574 - T. São Torquato / Shopping Vitória, via Beira Mar
- 575 - T. São Torquato / Praça de Eucalipto, via Marechal Campos
- 591 - Serra / T. Campo Grande, via Reta da Penha / BR 262
- 597 - André Carloni / T. São Torquato, via Reta da Penha
- 737 - Nova Canaã / Hospital São Lucas, via Porto Velho
- 759 - Flexal II / Hospital São Lucas, via Porto Velho
- 839 - Eurico Salles / T. J. América, via Camburi / Av. Vitória (sexta-feira)