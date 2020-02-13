Transcol terá esquema especial durante o Carnaval de Vitória

Transcol: horário especial em dias de desfile no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem for assistir ao desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória do Grupo A e do Grupo Especial, nesta sexta-feira (14) e sábado (15), respectivamente, vai poder contar com esquema especial de ônibus. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), oito linhas do Sistema Transcol vão ter partidas em dois pontos de parada próximos ao Sambão do Povo , em Vitória, onde as agremiações vão se apresentar, para que os foliões consigam voltar para casa de ônibus.

Ainda de acordo com a Ceturb, 28 linhas atendem à região do Sambão do Povo até a meia-noite. A partir desse horário, o atendimento será feito pelas linhas 567 e 568, que operam o serviço noturno, interligando os terminais 24 horas (Vila Velha, São Torquato e Carapina) e depois os demais bairros da Grande Vitória.

PARTIDAS ESPECIAIS

As partidas especiais após os desfiles começam às 4 horas de sábado (15), para levar os foliões de volta aos terminais Laranjeiras, São Torquato, Campo Grande, Jardim América, Itacibá, Ibes e Vila Velha. Haverá um ponto de embarque no abrigo de ônibus em frente ao Tancredão, que vai atender às linhas 515, 504 e 559, em direção a Serra e Vila Velha. Na Avenida Nair Azevedo Silva, o ponto de parada vai atender às linhas 509, 505 e 503, com destino aos terminais de Cariacica e Vila Velha.

Já às 4 horas do domingo (16), as partidas serão feitas pelas linhas 561, 562 (ponto de parada próximo ao Tancredão) e 509, 505 e 503 (Av. Nair Azevedo Silva).

Os desfiles começam às 21 horas, quando a frota do Sistema Transcol está toda nas ruas, até a meia-noite. A partir de 4h40, toda a frota começa a circular novamente. Além disso, serão disponibilizados veículos de reserva nos terminais em todos os dias desfile, para atender a um eventual aumento de demanda durante a festa de Momo na passarela do samba.

LINHAS DO TRANSCOL NAS IMEDIAÇÕES DO SAMBÃO DO POVO ATÉ MEIA NOITE