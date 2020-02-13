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Carnaval de Vitória

Força-tarefa quer combater assédio contra a mulher no Sambão do Povo

Além de um trabalho de conscientização do folião, coordenado pela secretaria municipal de Direitos Humanos, a Polícia Militar também estará preparada para atender as mulheres nessas ocorrências

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 09:55
Tenente-coronel Marcio Borges, comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar Crédito: Caique Verli
Força-tarefa quer combater assédio contra a mulher no Sambão do Povo
Uma força-tarefa da Prefeitura de Vitória com as Polícias Militar e Civil foi montada para combater o assédio contra a mulher durante os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, que começa nesta quinta-feira (13).
Projeto Todas Elas
Além de um trabalho de conscientização do folião, coordenado pela secretaria municipal de Direitos Humanos, a Polícia Militar estará preparada para atender as mulheres nessas ocorrências, segundo o tenente-coronel Marcio Borges.
"Será tolerância zero contra esse tipo de postura. O nosso carnaval é uma vitrine nacional e até internacional. Então é fundamental que o folião que vá para lá respeite o próximo, em particular a mulher", ressaltou Borges, que é comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, em Vitória.
A Polícia Civil, de acordo com Borges, reforcará o plantão, com uma preparação específica para atender esses casos.

ESQUEMA DE SEGURANÇA

Ao todo, 750 policiais militares serão distribuídos nos três dias de desfile. Além de abordagens a veículos e suspeitos, a PM vai intensificar a abordagem contra estacionamento irregular na Rua Rosilda Falcão, via usada para o transporte das alegorias das escolas.
A abertura oficial dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória ocorre nesta quinta-feira (13), quando passarão pelo Sambão do Povo as cinco agremiações do Grupo de Acesso B.
Na sexta-feira (14), desfilam as sete escolas do Grupo de Acesso A e, no sábado (15), sete agremiações que disputam o título do Grupo Especial.
Segundo a Prefeitura de Vitória, cerca de 60 mil pessoas, entre moradores e turistas, são esperadas para assistir aos desfiles das escolas de samba nesses três dias no Sambão do Povo, em Mário Cypreste.

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