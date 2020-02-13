Tenente-coronel Marcio Borges, comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Força-tarefa quer combater assédio contra a mulher no Sambão do Povo

Uma força-tarefa da Prefeitura de Vitória com as Polícias Militar e Civil foi montada para combater o assédio contra a mulher durante os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória , que começa nesta quinta-feira (13).

Além de um trabalho de conscientização do folião, coordenado pela secretaria municipal de Direitos Humanos, a Polícia Militar estará preparada para atender as mulheres nessas ocorrências, segundo o tenente-coronel Marcio Borges.

"Será tolerância zero contra esse tipo de postura. O nosso carnaval é uma vitrine nacional e até internacional. Então é fundamental que o folião que vá para lá respeite o próximo, em particular a mulher", ressaltou Borges, que é comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, em Vitória.

A Polícia Civil, de acordo com Borges, reforcará o plantão, com uma preparação específica para atender esses casos.

ESQUEMA DE SEGURANÇA

Ao todo, 750 policiais militares serão distribuídos nos três dias de desfile. Além de abordagens a veículos e suspeitos, a PM vai intensificar a abordagem contra estacionamento irregular na Rua Rosilda Falcão, via usada para o transporte das alegorias das escolas.

A abertura oficial dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória ocorre nesta quinta-feira (13), quando passarão pelo Sambão do Povo a s cinco agremiações do Grupo de Acesso B.

Na sexta-feira (14), desfilam as sete escolas do Grupo de Acesso A e, no sábado (15), sete agremiações que disputam o título do Grupo Especial.