ESse Samba: comunidade da Piedade vem cantando tradição e amor

Tradição é tradição e a Unidos da Piedade sempre ostenta, com muito orgulho, o seu legado no samba capixaba. E a mais antiga escola do Carnaval de Vitória vai ter, em 2020, a responsabilidade de abrir a festa no próximo sábado (15), no Sambão do Povo.
A convite de A Gazeta, integrantes da agremiação falaram sobre o desfile deste ano, que traz como enredo o tema Fransciscos, homenageando homens com esse nome que inspiram o Brasil e o mundo. Os componentes celebraram a história da escola - que atravessa gerações de várias famílias - e anteciparam o que veremos na avenida.
Todas as imagens foram produzidas por moradores da Piedade e componentes da escola. Confira o vídeo: