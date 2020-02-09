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Olhar da agremiação

ESse Samba: comunidade da Piedade vem cantando tradição e amor

Integrantes da escola mais antiga do Carnaval de Vitória falaram sobre o desfile que abre a festa no Sambão do Povo

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 16:19
Data: 03/02/2020 - ES - Vitória - Barracão da Escola deamba da Piedade - Crédito: Fernando Madeira
Crédito:
Tradição é tradição e a Unidos da Piedade sempre ostenta, com muito orgulho, o seu legado no samba capixaba. E a mais antiga escola do Carnaval de Vitória vai ter, em 2020, a responsabilidade de abrir a festa no próximo sábado (15), no Sambão do Povo
A convite de A Gazeta,  integrantes da agremiação falaram sobre o desfile deste ano, que traz como enredo o tema Fransciscos, homenageando homens com esse nome que inspiram o Brasil e o mundo.  Os componentes celebraram a história da escola - que atravessa gerações de várias famílias - e anteciparam o que veremos na avenida. 
Todas as imagens foram produzidas por moradores da Piedade e componentes da escola. Confira o vídeo:  

Unidos da Piedade vai contar histórias de Francisco's

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