ESse Samba: comunidade celebra o amor pela Imperatriz do Forte

Abram alas para a comunidade da Verde e Rosa. Sexta escola a desfilar no próximo sábado (15), a Imperatriz do Forte vai levar para o sambão do povo as belezas e histórias da Rota Imperial, criada por ordem do príncipe Dom João VI. E quem melhor que os próprios integrantes da comunidade do Forte São João para falar, com muito amor e empolgação, sobre desfile da agremiação?
A convite de A Gazeta, a Imperatriz do Forte mostrou, em vídeo, os bastidores do barracão e a animação dos componentes. Foram ouvidos Rovena Martins; filha da fundadora da escola, Luiz Felipe; mestre-sala mirim, a pequena Ana Júlia, passista-mirim, Petherson de Oliveira; responsável pela ala das baianas, além dos componentes João Luiz Coutinho, Sandra Lacerda, Ludmilla Rabello e Josiane Monteiro.
Todas as imagens foram produzidas por integrantes da escola. Confira o vídeo: