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Amor e dedicação

ESse Samba: comunidade celebra o amor pela Imperatriz do Forte

Moradores do Forte São João contam suas expectativas para o desfile de sábado (15) e mostram os bastidores do barracão

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 20:35
Integrantes da escola de samba Imperatriz do Forte confeccionando fantasias para o Carnaval Crédito: Fernando Madeira
Crédito:
Abram alas para a comunidade da Verde e Rosa. Sexta escola a desfilar no próximo sábado (15), a Imperatriz do Forte vai levar para o sambão do povo as belezas e histórias da Rota Imperial, criada por ordem do príncipe Dom João VI. E quem melhor que os próprios integrantes da comunidade do Forte São João para falar, com muito amor e empolgação,  sobre desfile da agremiação?      
A convite de A Gazeta,  a Imperatriz do Forte mostrou, em vídeo, os bastidores do barracão e a animação dos componentes. Foram ouvidos Rovena Martins;  filha da fundadora da escola, Luiz Felipe; mestre-sala mirim, a pequena Ana Júlia, passista-mirim, Petherson de Oliveira; responsável pela ala das baianas, além dos componentes João Luiz Coutinho, Sandra Lacerda, Ludmilla Rabello e Josiane Monteiro. 
Todas as imagens foram produzidas por integrantes da escola. Confira o vídeo:

Imperatriz do Forte vai cantar as belezas da Rota Imperial

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