ESse Samba: comunidade celebra o amor pela Imperatriz do Forte

A convite de A Gazeta, a Imperatriz do Forte mostrou, em vídeo, os bastidores do barracão e a animação dos componentes. Foram ouvidos Rovena Martins; filha da fundadora da escola, Luiz Felipe; mestre-sala mirim, a pequena Ana Júlia, passista-mirim, Petherson de Oliveira; responsável pela ala das baianas, além dos componentes João Luiz Coutinho, Sandra Lacerda, Ludmilla Rabello e Josiane Monteiro.