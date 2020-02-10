Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vote no melhor samba-enredo do Grupo Especial do Carnaval de Vitória
Queremos saber a sua opinião

Vote no melhor samba-enredo do Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Resultado da enquete sairá na próxima quinta-feira (13). Os desfiles do Grupo Especial serão no sábado (16)

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 18:53
Desfile no Sambão do Povo: escolas já estão fazendo festas para o Carnaval 2020 Crédito: Secundo Rezende
Falta menos de uma semana para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. No próximo sábado (16), o Sambão do Povo, em Vitória, será o palco desse espetáculo capixaba. Cada agremiação conta uma história e, para isso, além das fantasias e carros alegóricos, usam do samba-enredo. Queremos saber a sua opinião sobre qual é o melhor deste ano. 
Escolha o seu favorito! Se ainda não conheceu todos os sambas, você pode escutá-los aqui. Os 7 sambas do carnaval deste ano estão depois do card com a votação. O resultado dessa enquete, você confere na próxima quinta-feira (13) no site de A Gazeta.
ATUALIZAÇÃO:  a votação foi encerrada às 20h40 desta quinta-feira (13).

Veja Também

Leitores de A Gazeta elegem o samba-enredo da São Torquato como o favorito

OUÇA AQUI OS SAMBAS ENREDOS DE CADA ESCOLA

BOA VISTA: O voo da Águia anuncia: A festa é boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia. A música capixaba celebrar!

IMPERATRIZ DO FORTE: Das Terras de Vila Rica à Vila Nova do Espírito Santo: Imperatriz Engalanada Apresenta a Rota Imperial São Pedro D'Alcântara

Veja Também

Carnaval de Vitória: transmissão da TV Gazeta traz novidades

Aprenda a fazer uma make metalizada para arrasar no carnaval

JUCUTUQUARA: Griot

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG): Oby: O Imaculado Santuário das Lendas

NOVO IMPÉRIO: O Bê-a-Bá dos Guris: uma lição para todos

Veja Também

Fotos mostram o carnaval capixaba nos últimos 50 anos

Apaixonado por carnaval vai desfilar dez vezes no Sambão do Povo

SÃO TORQUATO: O Portal das Ilusões

Unidos da Piedade: Franciscos

Veja Também

Ainda dá tempo de curtir os desfiles das escolas de samba em Vitória

Dicas para cantar o samba-enredo na avenida sem prejudicar a voz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados