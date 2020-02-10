Vote no melhor samba-enredo do Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Falta menos de uma semana para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. No próximo sábado (16), o Sambão do Povo, em Vitória, será o palco desse espetáculo capixaba. Cada agremiação conta uma história e, para isso, além das fantasias e carros alegóricos, usam do samba-enredo. Queremos saber a sua opinião sobre qual é o melhor deste ano.
Escolha o seu favorito! Se ainda não conheceu todos os sambas, você pode escutá-los aqui. Os 7 sambas do carnaval deste ano estão depois do card com a votação. O resultado dessa enquete, você confere na próxima quinta-feira (13) no site de A Gazeta.
ATUALIZAÇÃO: a votação foi encerrada às 20h40 desta quinta-feira (13).