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Carnaval de Vitória

Leitores de A Gazeta elegem o samba-enredo da São Torquato como o favorito

A eleita dos internautas conquistou 54% de todos os votos. Os desfiles do Grupo Especial serão no sábado (16)

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 21:40
Mestre-sala e porta-bandeira da escola de samba Independente de São Torquato, desfilando no Sambão do Povo, Vitória  Crédito: Fernando Madeira
"Divina inspiração
De sonhos e fantasias
Loucuras da imaginação
Com seus mistérios e magia
Abrindo os portais da ilusão 
Contos de fadas têm romances e belezas
Princesas, gnomos, heróis imortais
No reino encantado a revelação 
Espelho me diz quem é a mais bela do nosso sambão:  'É a São Torquato, a mais bela'"
"O Portal das ilusões", samba-enredo da São Torquato, anunciou e encantou os leitores de A Gazeta. Às vésperas dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, 54% das pessoas que votaram na nossa enquete escolheram o samba da agremiação canela-verde como o melhor deste ano. 

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Carnaval de Vitória: conheça a letra dos sambas de enredo de 2020

O segundo lugar ficou com a Boa Vista que levará para a avenida o samba-enredo "O voo da Águia anuncia: A festa é Boa, pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia, a música capixaba celebrar!". Já em terceiro ficou a Novo Império com "O Bê-a-Bá dos Guris: uma lição para odos".
Os desfiles das escolas de samba do grupo Especial acontecem neste sábado (15), no Sambão do Povo, em Vitória.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO

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