Leitores de A Gazeta elegem o samba-enredo da São Torquato como o favorito

"Divina inspiração
De sonhos e fantasias
Loucuras da imaginação
Com seus mistérios e magia
Abrindo os portais da ilusão
Contos de fadas têm romances e belezas
Princesas, gnomos, heróis imortais
No reino encantado a revelação
Espelho me diz quem é a mais bela do nosso sambão: 'É a São Torquato, a mais bela'"
De sonhos e fantasias
Loucuras da imaginação
Com seus mistérios e magia
Abrindo os portais da ilusão
Contos de fadas têm romances e belezas
Princesas, gnomos, heróis imortais
No reino encantado a revelação
Espelho me diz quem é a mais bela do nosso sambão: 'É a São Torquato, a mais bela'"
"O Portal das ilusões", samba-enredo da São Torquato, anunciou e encantou os leitores de A Gazeta. Às vésperas dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, 54% das pessoas que votaram na nossa enquete escolheram o samba da agremiação canela-verde como o melhor deste ano.
O segundo lugar ficou com a Boa Vista que levará para a avenida o samba-enredo "O voo da Águia anuncia: A festa é Boa, pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia, a música capixaba celebrar!". Já em terceiro ficou a Novo Império com "O Bê-a-Bá dos Guris: uma lição para odos".
Os desfiles das escolas de samba do grupo Especial acontecem neste sábado (15), no Sambão do Povo, em Vitória.