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Beleza para Todxs

Aprenda a fazer uma make metalizada para arrasar no carnaval

A festa é na avenida! Confira o passo a passo de mais uma make pra arrasar no carnaval

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 16:40

Públicado em 

07 fev 2020 às 16:40
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Make une prata e dourado em uma combinação que é puro luxo. Crédito: Divulgação
Nesta semana, a coluna Beleza para Todxs vem mais uma vez repleta de glitter. Dessa vez, com uma pegada mais sofisticada, a expert Aline Bretas ensina a fazer um olho bem brilhante em tons de prata e dourado. E o melhor, com todas as dicas pra você reproduzir em casa.
A maquiadora também ensinou truques pra uma fixação melhor, pra você  brilhar até o final da folia. A make é finalizada com bastante iluminador e rímel, do jeito que a gente gosta. Ah, e claro, mais glitter!
Confira o passo a passo para reproduzir aí na sua casa e fazer sucesso na folia!

Aline Bretas

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