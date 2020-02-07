Aprenda a fazer uma make metalizada para arrasar no carnaval

Nesta semana, a coluna Beleza para Todxs vem mais uma vez repleta de glitter. Dessa vez, com uma pegada mais sofisticada, a expert Aline Bretas ensina a fazer um olho bem brilhante em tons de prata e dourado. E o melhor, com todas as dicas pra você reproduzir em casa.
A maquiadora também ensinou truques pra uma fixação melhor, pra você brilhar até o final da folia. A make é finalizada com bastante iluminador e rímel, do jeito que a gente gosta. Ah, e claro, mais glitter!
Confira o passo a passo para reproduzir aí na sua casa e fazer sucesso na folia!