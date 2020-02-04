Capixaba contaminado por cerveja abre os olhos e sai do coma, diz mãe

Laura Telles e o filho Luiz Felippe em Belo Horizonte. O capixaba está internado desde o fim de dezembro na capital mineira Crédito: Reprodução/Facebook

"Ele saiu do coma e está interagindo bem com o olho e com a cabeça. Ele entende tudo o que a gente fala e balança a cabeça para responder. Já faz quatro dias que ele não faz hemodiálise. Isso é uma vitória" Laura Teles - Mãe de Luiz Felippe

Luiz Felippe é um dos 30 casos investigados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais por suspeita de contaminação após ingerir rótulos da cervejaria Backer Crédito: Reprodução

A reação positiva de Felippe ao tratamento médico trouxe força para a mãe do capixaba, a supervisora pedagógica Laura Teles, 62 anos. Ela, que é de Marataízes, está temporariamente morando em Belo Horizonte para acompanhar o tratamento do filho. Repleta de fé, ela acredita que as respostas do filho, ainda que bem pequenas, são bençãos divinas.

"Ele está tendo uma melhora muito grande, graças a Deus. Estamos muito felizes com a força dele para a vida e do empenho dos médicos. Cada reação dele, por menor que seja, é uma benção, uma vitória. É tamanha fé e alegria que eu não sei descrever" Laura Teles - Mãe de Luiz Felippe

De acordo com Laura, a síndrome nefroneural (que compromete os rins e o sistema nervoso), da qual Felippe foi vítima por causa da presença de dietilenoglicol no organismo , não atingiu o sistema nervoso central, o que torna a situação menos complicada. Apesar disso, o tratamento é lento e sem previsão para a saída do capixaba do hospital.

"O restabelecimento é muito lento, precisamos ter paciência. Mas esses passos, mesmo que de formiguinha, fazem a gente confiar que vai dar tudo certo. Eu tenho muita fé nisso", finalizou.

RELEMBRE O CASO

Cerveja Belorizontina da cervejaria Backer é um dos rótulos com lote contaminado Crédito: Reprodução/Backer

No dia 28 de dezembro, o engenheiro foi internado em um hospital particular de Belo Horizonte. O sogro dele, que morava em Ubá, foi hospitalizado no dia seguinte em Juiz de Fora. Segundo a família, ele apresentava um quadro grave de insuficiência renal. Paschoal morreu uma semana depois.

O capixaba e o sogro foram os primeiros casos notificados de uma doença que ainda era misteriosa para a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Porém, com o aumento do número de internações, e a descoberta que todas as vítimas haviam consumido a cerveja Belorizontina, a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou uma investigação.

Polícia instaura inquérito contra a empresa Backer, que produz a cerveja BelorizontinaFoto: Uarlen ValÃ©rio/O Tempo/Folhapress) Crédito: Uarlen Valério/ O Tempo/ Folhapress)