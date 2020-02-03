Morre sexta vítima de cerveja contaminada em Minas Gerais

Data: 15/01/2020 - ES - Vitória - Cerveja Belorizontina, da Cervejaria Backer Crédito: Fernando Madeira

O juiz titular da 28ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em Belo Horizonte, João Roberto Borges, 74 anos, que faleceu na madrugada desta segunda-feira (3), é a sexta vítima por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol, substância encontrada na água usada para produção de cerveja da Backer

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o juiz era um dos 30 casos de síndrome nefroneural, que pode ser ocasionada por intoxicação de dietilenoglicol, notificados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Destes casos, foram registradas seis mortes, sendo cinco homens e uma mulher. A quinta morte aconteceu no dia 1 de fevereiro.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele estava internado no hospital Madre Tereza, em Belo Horizonte, o corpo está sendo necropsiado no Instituto Médico Legal (IML) e ainda não há previsão para conclusão dos laudos. Em comunicado interno, a presidência do TRT-MG manifestou condolências à família de Borges, e aos servidores das varas onde ele atuou.

Um capixaba é um desses pacientes suspeitos de contaminação por dietilenoglicol após ingestão de cerveja da Backer . O engenheiro Luiz Felippe Teles Ribeiro, de 37 anos, está internado desde o dia 30 de dezembro em um hospital particular de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele foi hospitalizado ao passar mal após ingerir a cerveja Belorizontina com o sogro, que morreu uma semana após os primeiros sintomas.

A família do capixaba mora em Marataízes, mas desde que soube do estado de saúde de Felippe, que é grave, se mudou temporariamente para a capital mineira.