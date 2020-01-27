Cerveja contaminada: um mês depois, capixaba continua internado

Luiz Felippe está internado há um mês em um hospital particular de Belo Horizonte Crédito: Reprodução

De acordo com amigos, o quadro do capixaba é o mesmo de um mês atrás, quando Felippe foi internado em um hospital particular de Belo Horizonte, na capital mineira. Ele foi diagnosticado com síndrome nefroneural, doença que apresenta alterações neurológicas e insuficiência renal.

"Ele continua grave, mas mantendo o mesmo quadro de quando foi internado. Ele não melhorou nem piorou, está estável. É um tratamento demorado e precisamos ter muita paciência" Edilson Júnior - Amigo de Luiz Felippe

Luiz Felippe foi o primeiro caso de síndrome nefroneural a ser notificado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, no dia 30 de dezembro. Um dia depois, o sogro dele, que também estava internado, passou a ser contabilizado como vítima da mesma doença. Os dois ingeriram a cerveja Belorizontina nas vésperas do Natal e começaram a passar mal dias depois.

Cerveja Belorizontina é um dos rótulos da Backer que teve lotes contaminados por dietilenoglicol Crédito: Fernando Madeira

OUTROS CASOS

LOTES CONTAMINADOS

A presença de dietilenoglicol, que inicialmente estaria apenas na cerveja Belorizontina, já foi encontrada em 32 lotes de 10 rótulos da Backer. A Anvisa ordenou o recolhimento de todos os produtos da cervejaria de estabelecimentos comerciais. A Polícia e o Ministério da Agricultura seguem fazendo perícias em novos lotes. A Backer está proibida, temporariamente, de comercializar qualquer bebida.

Confira os lotes onde já foi constatado a presença de dietilenoglicol:

A contaminação já foi confirmada em dez rótulos diferentes da Backer. No total, são 32 lotes Crédito: Divulgação/Ministério da Agricultura

O QUE DIZ A BACKER

Por meio de nota, a Backer disse que não utiliza dietilenoglicol na produção de nenhuma das cervejas e que está colaborando com as investigações da polícia. Além disso, a empresa informou que estruturou uma equipe multidisciplinar para prestar atendimento aos atingidos pela intoxicação por dietilenoglicol e desde então tem atuado para acolher todas elas.