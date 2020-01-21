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Intoxicação

Contaminação de cerveja: sobe para 21 o número de casos investigados

Dois novos casos foram notificados em Belo Horizonte. As vítimas são dois homens, que estão internados na capital mineira

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 21:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 21:58
Cerveja Belorizontina, da Cervejaria Backer é uma das marcas contaminadas  Crédito: Fernando Madeira
Dois novos casos com suspeita de intoxicação por dietilenoglicol, substância encontrada na água usada na produção de cervejas da Backer, foram notificados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais nesta segunda-feira (20). As vítimas são homens e estão internados em Belo Horizonte. 
Com isso, sobe para 21 o número de pessoas que teriam sido contaminadas pela substância tóxica. A Polícia Civil investiga se todas elas ingeriram cervejas da marca Backer.
Até o momento, todos os casos foram registrados em Minas Gerais, nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Pompéu, São João Del Rei, São Lourenço, Ubá, Viçosa e Capelinha. Destes, quatro evoluíram para óbito.

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Entre as vítimas internadas está o engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, de 37 anos. Ele está hospitalizado desde o dia 30 de dezembro em um hospital particular de Belo Horizonte. O capixaba, que é natural de Marataízes, mora na capital mineira com a mulher. 

32 LOTES CONTAMINADOS

O Ministério da Agricultura já encontrou dietilenoglicol em 21 lotes de cerveja em 10 rótulos diferentes da cervejaria da Backer. A pasta determinou o recolhimento de todas as bebidas e orienta que as pessoas não bebam nenhum produto da marca. Confira quais os lotes onde já foi detectada a presença de substância tóxica.
Relação dos lotes e rótulos que estão contaminados com dietilenoglicol Crédito: Divulgação/Ministério da Agricultura

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