'Vamos ter uma benção', diz mãe de capixaba contaminado por cerveja

Luiz Felippe está internado em Belo Horizonte. Ele foi o primeiro caso de intoxicação notificado Crédito: Reprodução

Desde então, Luiz tem apresentado um estado de saúde grave. O caso, que já contabiliza quatro mortes e outras 15 pessoas internadas , preocupa a família e amigos do capixaba. Apesar disso, a fé tem sustentado a mãe de Luiz, Laura Ribeiro Teles.

"Tenho fé que vamos ter uma benção muito grande. Estamos otimistas e está tudo caminhando bem" Laura Teles - Mãe de Luiz Felippe

Laura, que mora em Marataízes, está em Belo Horizonte, acompanhando de perto o quadro de saúde do filho. Ela conversou por telefone com a reportagem de A GAZETA. De acordo com ela, Luiz Felippe tem reagido bem à medicação. "Graças a Deus está tudo encaminhando e ele está melhorando. Estamos otimistas em relação ao estado dele", declarou.

ENTENDA O CASO

No dia 28 de dezembro, o engenheiro foi internado em um hospital particular de Belo Horizonte. O sogro dele, que morava em Ubá, foi hospitalizado no dia seguinte em Juiz de Fora. Segundo a família, ele apresentava um quadro grave de insuficiência renal. Paschoal morreu uma semana depois.

Cerveja Belorizontina da cervejaria Backer Crédito: Reprodução/Backer

O capixaba e o sogro foram os primeiros casos notificados de uma doença que ainda era misteriosa para a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Porém, com o aumento do número de internações, e a descoberta que todas as vítimas haviam consumido a cerveja Belorizontina, a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou uma investigação.

Durante análises laboratoriais em amostras da bebida, a polícia encontrou dietilenoglicol, substância altamente tóxica usada na refrigeração de cerveja. O mesmo composto foi encontrado no sangue de Luiz Felippe, o sogro dele e outras duas vítimas.