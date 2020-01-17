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Cervejaria Backer

Sobe para 19 número de casos investigados por contaminação de cerveja

Das 19 pessoas que foram internadas por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol, quatro delas morreram. Todos os casos se concentram em Minas Gerais

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 19:29
Cerveja Backer Pele Vermelha Crédito: Reprodução | Internet
Um novo caso de suspeita de contaminação por dietilenoglicol foi notificado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nesta sexta-feira (17). A vítima é um homem, que mora em Capelinha, no vale do Jequitinhonha. Não há informações sobre quando ele foi internado. 
Com isso, sobe para 19 o número de pessoas internadas em hospitais de Minas Gerais por intoxicação. Todas elas teriam ingerido cervejas da marca Backer, que estariam contaminadas por dietilenoglicol. A substância foi encontrada na água usada pela fábrica na produção de cerveja.  
Os casos registrados até o momento foram nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Pompéu, São João Del Rei, São Lourenço, Ubá, Viçosa e Capelinha. Destes, quatro evoluíram para óbito (dois em Belo Horizonte, um em Pompéu e um em Ubá).
Entre as vítimas internadas está o engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, de 37 anos. Ele está hospitalizado desde o dia 30 de dezembro em um hospital particular de Belo Horizonte. O capixaba, que é natural de Marataízes, mora na capital mineira com a mulher. 

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ALERTA 

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais alerta para que as pessoas não consumam nenhum produto da Backer, independente do rótulo ou lote. Até o momento, o Ministério da Agricultura encontrou dietilenoglicol em 21 lotes de oito tipos diferentes da cerveja. Confira os lotes e as marcas em que a substância já foi identificada. 
Lotes que contém dietilenoglicol. Análises ainda estão sendo feitas em outras marcas  Crédito: Divulgação/Ministério da Agricultura
A venda dos produtos da Backer está suspensa em todo o país. Apesar disso, a Justiça autorizou a fábrica a voltar a operar em tanques que não foram interditados. 

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