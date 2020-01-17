Sobe para 19 número de casos investigados por contaminação de cerveja

Um novo caso de suspeita de contaminação por dietilenoglicol foi notificado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nesta sexta-feira (17). A vítima é um homem, que mora em Capelinha, no vale do Jequitinhonha. Não há informações sobre quando ele foi internado.
Com isso, sobe para 19 o número de pessoas internadas em hospitais de Minas Gerais por intoxicação. Todas elas teriam ingerido cervejas da marca Backer, que estariam contaminadas por dietilenoglicol. A substância foi encontrada na água usada pela fábrica na produção de cerveja.
Os casos registrados até o momento foram nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Pompéu, São João Del Rei, São Lourenço, Ubá, Viçosa e Capelinha. Destes, quatro evoluíram para óbito (dois em Belo Horizonte, um em Pompéu e um em Ubá).
Entre as vítimas internadas está o engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, de 37 anos. Ele está hospitalizado desde o dia 30 de dezembro em um hospital particular de Belo Horizonte. O capixaba, que é natural de Marataízes, mora na capital mineira com a mulher.
ALERTA
A Secretaria de Saúde de Minas Gerais alerta para que as pessoas não consumam nenhum produto da Backer, independente do rótulo ou lote. Até o momento, o Ministério da Agricultura encontrou dietilenoglicol em 21 lotes de oito tipos diferentes da cerveja. Confira os lotes e as marcas em que a substância já foi identificada.
A venda dos produtos da Backer está suspensa em todo o país. Apesar disso, a Justiça autorizou a fábrica a voltar a operar em tanques que não foram interditados.