O engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, 37 anos, continua internado em Belo Horizonte por intoxicação de dietilenoglicol, substância encontrada na água usada na produção de cerveja da cervejaria Backer, em Minas Gerais. A situação dele é grave, porém instável.
O capixaba está internado na CTI da Unimed Contorno, na capital mineira. Segundo o amigo do engenheiro, Edilson Júnior, a recuperação é lenta e Luiz só deve apresentar uma mudança de quadro na próxima semana. "Os médicos disseram que só daqui uma ou duas semanas que deve haver alguma mudança significativa. É um processo lento", declarou.
O engenheiro foi internado no dia 30 de dezembro, depois de sentir fortes dores abdominais e náuseas. Dias antes, o capixaba e o sogro tinham ingerido a cerveja Belorizontina, da cervejaria Backer. O sogro também foi internado em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira, e morreu uma semana depois. No sangue dele foi encontrada a substância dietilenoglicol.
VÍTIMAS
Até esta quinta-feira (16), 18 pessoas haviam sido internadas por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol, três deles evoluíram para óbitos. Os casos se concentram em Minas Gerais.
O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de todos os produtos da cervejaria Backer. Os lotes serão enviados para análise laboratorial. Em entrevista, a CEO da empresa pediu que as pessoas não bebam as cervejas Belorizontina e Capixaba até que as investigações da polícia sejam concluídas.
Recuperação de capixaba intoxicado por cerveja é lenta, revela amigo