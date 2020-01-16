Recuperação de capixaba intoxicado por cerveja é lenta, revela amigo

O capixaba está internado na CTI da Unimed Contorno, na capital mineira. Segundo o amigo do engenheiro, Edilson Júnior, a recuperação é lenta e Luiz só deve apresentar uma mudança de quadro na próxima semana. "Os médicos disseram que só daqui uma ou duas semanas que deve haver alguma mudança significativa. É um processo lento", declarou.