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Cervejaria Backer

Recuperação de capixaba intoxicado por cerveja é lenta, revela amigo

O estado de saúde de Luiz Felippe Teles Ribeiro, capixaba que mora em Belo Horizonte, segue grave e estável. O quadro deve apresentar mudanças em duas semanas, segundo amigos

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 18:34
Luiz Felippe está internado em um hospital particular em Belo Horizonte Crédito: Reprodução
O engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, 37 anos, continua internado em Belo Horizonte por intoxicação de dietilenoglicol, substância encontrada na água usada na produção de cerveja da cervejaria Backer, em Minas Gerais.  A situação dele é grave, porém instável.
O capixaba está internado na CTI da Unimed Contorno, na capital mineira. Segundo o amigo do engenheiro, Edilson Júnior, a recuperação é lenta e Luiz só deve apresentar uma mudança de quadro na próxima semana. "Os médicos disseram que só daqui uma ou duas semanas que deve haver alguma mudança significativa. É um processo lento", declarou.
O engenheiro foi internado no dia 30 de dezembro, depois de sentir fortes dores abdominais e náuseas. Dias antes, o capixaba e o sogro tinham ingerido a cerveja Belorizontina, da cervejaria Backer. O sogro também foi internado em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira, e morreu uma semana depois. No sangue dele foi encontrada a substância dietilenoglicol. 

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Até esta quinta-feira (16), 18 pessoas haviam sido internadas por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol, três deles evoluíram para óbitos. Os casos se concentram em Minas Gerais. 
O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de todos os produtos da cervejaria Backer. Os lotes serão enviados para análise laboratorial. Em entrevista, a CEO da empresa pediu que as pessoas não bebam as cervejas Belorizontina e Capixaba até que as investigações da polícia sejam concluídas. 
Recuperação de capixaba intoxicado por cerveja é lenta, revela amigo

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