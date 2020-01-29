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Caso Backer

Agricultura identifica mais 10 lotes de cerveja contaminada

Até agora, foram detectados problemas em 10 rótulos da Belorizontina

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 22:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 22:22
Fábrica da Cerveja Backer é interditada em Belo Horizonte Crédito: Gustavo Andrade | Backer | Divulgação
Mais 10 lotes de cerveja da marca Backer foram identificados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com a presença dos contaminantes etilenoglicol ou dietilenoglicol.
Segundo informações divulgadas pelo ministério nesta terça-feira (28), até o momento, as análises constataram 41 lotes contaminados de 10 rótulos da cervejaria: Belorizontina, Backer Pilsen, Backer Trigo, Brown, Backer D2, Capixaba, Capitão Senra, Corleone, Fargo 46 e Pele Vermelha.
O Ministério da Agricultura continua a examinar amostras de cervejas coletadas na própria fábrica e no comércio. As análises são realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária. O procedimento identifica e confirma inequivocamente os compostos monoetilenoglicol (MEG) e dietilenoglicol (DEG), fazendo uso da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, a qual, de acordo com a literatura científica consultada, é a técnica mais indicada para análise dessas substâncias.

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Esta técnica é a mesma utilizada em método de referência da agência americana Food and Drug Administration (FDA) para a determinação desses compostos. A FDA é agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.
Lotes de cerveja contaminados Crédito: Divulgação/MAPA
A empresa permanece fechada e os produtos somente serão liberados para comercialização após análise e aprovação do ministério. Até o momento, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga 29 casos de pessoas que apresentaram os sintomas da síndrome nefroneural.
Segundo a Polícia Civil, as amostras recolhidas tanto na cervejaria, quanto na empresa química que vendia o monoetilenoglicol, continuam sendo analisadas pelas equipes de peritos do Instituto de Criminalística, e não há previsão para a conclusão dos laudos.

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