Sindicato de servidores quer anular votação da nova Previdência do ES

Reforma da Previdência estadual e antecipação da eleição da Mesa Diretora da Assembleia foram votadas no mesmo dia Crédito: Lissa de Paula/Ales

A entidade de classe diz que, assim como a PEC que permitiu a reeleição polêmica do deputado Erick Musso , a emenda da reforma da Previdência estadual deveria ser anulada, já que as matérias foram votadas ao mesmo tempo."O mesmo vício que houve na antecipação da eleição, houve na PEC da Previdência. Como uma foi suspensa, entendemos que a outra deva ser também", afirmou o vice-diretor do Sidnipúblicos, Rodrigo da Rocha Rodrigues.

Em vez disso, segundo o magistrado, a Casa de Leis constituiu uma comissão especial criada exclusivamente para deliberar sobre a proposta de se antecipar a eleição da Mesa Diretora. Argumento similar foi usado pela Justiça Federal, que, em outra decisão nesta quarta, proibiu a antecipação das eleição

O mesmo foi feito com relação ao texto que fez mudanças previdenciárias. Por conta disso, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo ficou impedida de realizar a eleição da Mesa Diretora antes de fevereiro de 2021.

De acordo com o sindicato, entre os pontos violados pelos deputados na votação da reforma estão a falta do parecer formal das comissões permanentes que devam se pronunciar sobre as questões de mérito, conforme sua competência regimental.

Também é questionada a aprovação da alíquota de 14% que teria ocorrido sem que o governo Casagrande apresentasse os cálculos atuariais. O Sindipúblicos ressalta ainda que Assembleia não respeitou o prazo mínimo de 48 horas entre o primeiro e segundo turno da votação.

"Queremos que, pelo menos, haja discussão com os servidores ou com os parlamentares que representam a sociedade", disse Rodrigues.

A PEC da Previdência Estadual, aprovada pela Assembleia em 25 de novembro deste ano, prevê que as mulheres que entrarem no serviço público tenham que trabalhar até os 62 anos, no mínimo. Já para os homens, esse tempo é de 65 anos. Na regra anterior, a idade mínima era de 55 e 60 anos, respectivamente. Já o Projeto de Lei Complementar, aumentou a alíquota previdenciária de 11% para 14% de forma linear, sem escalonamento

Os dois projetos foram enviados pelo governo do Estado ao Legislativo para adequar o Regime Próprio estadual à Emenda à Constituição Federal que estabelece a idade mínima a todos os brasileiros e equipara o desconto previdenciário dos servidores estaduais e municipais ao do funcionalismo federal.

Portaria do Ministério da Economia deu um prazo até 31 de julho para os entes se atualizarem. O governo do Espírito Santo se antecipou à determinação, segundo o próprio Executivo, para não desrepeitar a Legislação Nacional por omissão

A OAB-ES informou por meio de nota que o pedido do Sindipúblicos quanto à tramitação da Reforma da Previdência estadual será levado à discussão no Conselho Seccional.

DEPUTADO JÁ ENTROU NA JUSTIÇA