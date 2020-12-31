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Retrospectiva: fotos contam como foi o ano de 2020 no ES

Os fotógrafos de A Gazeta escolheram imagens que representam um resumo dos últimos 12 meses

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 13:47
Marmita solidária - Grupo de voluntários que distribui refeições para pessoas em situação de rua, em Vila Velha
Marmita solidária: grupo de voluntários distribuiu refeições para pessoas em situação de rua em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
2020, que ano! Embora o que mais tenha marcado o passar dos meses tenham sido os reflexos da pandemia do novo coronavírus, decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março, outros fatos importantes foram registrados pelos repórteres fotográficos de A Gazeta, no Espírito Santo.
Um deles ocorreu ainda em janeiro, quando uma chuva forte desalojou várias famílias e levou destruição a várias cidades capixabas, principalmente as da Região Sul. Uma das mais impactadas foi Iconha. Boa parte desses municípios voltaram a sofrer com novos impactos de enchentes ao longo do ano.
Comunidade Morro do Sal, zona rural de Vargem Alta, foi atingida pela chuva
Comunidade Morro do Sal, zona rural de Vargem Alta, foi atingida pela chuva Crédito: Fernando Madeira
Estragos causados pela chuva que atingiu o município de Castelo no último sábado (25)
Crianças brincam na rua em meio aos estragos causados pela chuva, em  Castelo Crédito: Fernando Madeira
Em fevereiro, dois fatos marcantes: as ruas foram tomadas por manifestações de policiais civis e militares reivindicando melhorias salariais. Dias antes ocorreram ataques nas vias de Vitória promovidos por facções criminosas após a morte de um jovem em uma operação policial realizada em um dos bairros altos da cidade.
Manifestação de policiais civis, militartes e bombeiros em busca de melhores salários  Crédito: Vitor Jubini
Data: 14/02/2020 - ES - Vitória - Ônibus incendiado na avenida Maruípe. Criminosos atacam avenidas de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
 Grupo criminoso promove ataques em  ruas de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Logo após o Carnaval, surgiram as primeiras informações sobre a Covid-19 ao Espírito Santo, com o registro de um paciente. Tratava-se de uma mulher recém-chegada da Itália, país que, naquele momento, havia se tornado o novo epicentro da doença. Com o aumento do número de casos, o governo estadual decidiu suspender as aulas presenciais. As medidas restritivas atingiram ainda as atividades econômicas não essenciais, houve proibição de eventos festivos e redução de voos. Nos tradicionais horários de congestionamento, as ruas ficaram vazias, deixando os trabalhadores informais sem renda. Enquanto isso, longas filas se formaram nos bancos para garantir o auxílio emergencial do governo federal.
A Boa Vista vai defender o título com o enredo sobre músicos capixabas
Preparativos para o carnaval: homem trabalha em carro da Escola Boa Vista Crédito: Carlos Alberto Silva
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.
Coronavírus afeta exportações no Porto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Alex Santos, 24, ambulante, trabalha na Praça do Pedágio há 9 anos, ele conta que não sabe o que vai fazer, pois sem congestionamento no trânsito não consegue vender os produtos para os motoristas
Alex Santos, de 24 anos, trabalhou 9 anos como ambulante, na Praça do Pedágio. Devido à pandemia e redução dos congestionamentos, não conseguiu mais vender produtos para os motoristas Crédito: Fernando Madeira
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula. Crédito: Carlos Alberto Silva
Nas vias públicas ficaram apenas os moradores de rua e as vítimas de uma outra epidemia: os usuários de drogas. Por todos os lados, avisos não nos deixavam esquecer de que o isolamento e o distanciamento social eram armas para vencer o inimigo praticamente invisível.
Mas, na hora do aperto, também houve mão amiga que ajudasse as pessoas em dificuldade. Um grupo de voluntários distribuiu refeições para pessoas em situação de rua em Vila Velha. E, em cada marmita solidária, a frase: "você é especial". 
Desigualdade social - Uma pessoa em situação de rua dorme sobre um colchão, debaixo de uma placa publicitária com foto de comida, em Campo Grande, Cariacica
Desigualdade social em Campo Grande, Cariacica: pessoa em situação de rua dorme abaixo de placa publicitária com foto de comida Crédito: Fernando Madeira
Usuário Y. Não se preocupa com a Covid, com o corpo exposto sente-se imune. Diz que quanto ao crack não tem problema. Mas mostra uma garrafa de cachaça e diz que o problema está ali. Tem um apartamento mas prefere ficar na rua.
Uma epidemia dentro da pandemia: usuários de drogas encaram a nova doença como mais um risco entre os que já estão expostos diariamente Crédito: Vitor Jubini
Marmita solidária - Grupo de voluntários que distribui refeições para pessoas em situação de rua, em Vila Velha
Marmita solidária: grupo de voluntários distribuiu refeições para pessoas em situação de rua, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Projeto
Projeto "Projeções Afetivas" homenageou profissionais de saúde na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Nos hospitais, profissionais da saúde enfrentavam a doença desconhecida em uma feroz luta contra a morte frequente, na mesma velocidade em que aumentavam o número de enterros quase solitários, com caixões lacrados. Mais de 5 mil morreram vítimas do coronavírus. Em junho, o Espírito Santo registrou o maior número de óbitos: 1.046. 
Muitas vidas também foram perdidas para a violência urbana. O número de assassinatos, que apresentou queda em 2019, fechando o ano com 987 homicídios, voltou a crescer. Até o último dia 27 já haviam sido registrados 1.089 casos. Com o isolamento social, também aumentou a violência contra a mulher, com várias sendo mortas por seus companheiros.
Um abraço cheio de emoção e de lágrimas. O motivo é a perda de um paciente.
Um abraço cheio de emoção e lágrimas entre profissionais da Saúde. O motivo é a perda de um paciente por Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Cariacica - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha.
Sepultamento de vítima da Covid-19, no cemitério Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha Crédito: Vitor Jubini
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O home office, trabalho em casa, entrou para a rotina da maioria dos trabalhadores. Mas, com a crise econômica, o dia a dia dos artistas de circo e de tantos outros profissionais, ficou ainda mais difícil. 
O meio ambiente também "pediu socorro" em 2020. Uma reportagem sobre o manguezal revelou todo o potencial desse ecossistema, mas também os efeitos das agressões ao berçários de muitas espécies.  Incêndios também foram registrados em matas, apartamentos e supermercados durante o ano. 
Data: 26/06/2020 - ES - Vila Velha - Roberto Rodrigues de Melo, o Palhaço Bolinha do Circo Barcelona - Editoria: Caderno 2 - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Roberto Rodrigues de Melo, o Palhaço Bolinha do Circo Barcelona: a crise do coronavírus também atingiu o picadeiro Crédito: Ricardo Medeiros
Data: 21/05/2020 - ES - São Mateus - Pedro Ribeiro, presidente da Associação de Moradores e catadores de Caranguejo do Distrito de Nativo, mostrando o mangue morto em São Mateus - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
 Pedro Ribeiro, presidente da Associação de Moradores e catadores de Caranguejo do Distrito de Nativo, mostra mangue morto em São Mateus Crédito: Ricardo Medeiros
Bombeiros combatem incêndio em vegetação na região dos bairros Fradinhos e Romão, Vitória-ES
Bombeiros combatem incêndio em vegetação na região dos bairros Fradinhos e Romão, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Outros fatos históricos marcaram o ano, como o anúncio da venda de imóveis pela União, como os Galpões do IBC, o Campo do Santa Cruz e o Centro Cultural Carmélia. Contrários à medida, artista se organizaram e foram para as ruas e alguns deles acabaram sendo tombados pelo patrimônio municipal e estadual.  A pandemia também provocou o adiamento das eleições, mas em novembro foram eleitos os novos prefeitos e vereadores.
Ato em defesa do Centro Cultural Carmélia realizado no espaço do local, bairro Mario Cypreste, Vitória-ES.
Ato em defesa do Centro Cultural Carmélia, em Vitória: local foi tombado como patrimônio cultural  Crédito: Vitor Jubini
Mas este ano foi também o período de valorizar as belezas do dia a dia, como o nascer e o por do sol, a lua brilhante, e as tradições capixabas, como a puxada de rede
Vila Velha - ES - Lua cheia com Convento da Penha
Brilho da lua cheia junto ao Convento da Penha, símbolo do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Amanhecer na Praia de Camburi
Todo o esplendor do amanhecer na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Puxada de rede em Itapuã, Vila Velha. Entre as espécies estão:  pescadinha, manjuba, sarda e bonito Crédito: Ricardo Medeiros

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