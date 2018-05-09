Chuva forte alaga ruas de Iconha e provoca estragos no Sul do Estado

Chuva forte em Iconha deixa ruas alagadas e comunidades rurais inacessíveis Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iconha

O município de Iconha foi atingido por uma forte chuva na noite desta terça-feira (08) que deixou as principais ruas da cidade e comunidades rurais completamente alagadas. Segundo informações da prefeitura do município, foram registradas também quedas de barreiras nas comunidades rurais de Pedra Lisa Alta e Baixa deixando os locais sem acesso.

A coordenadora da Defesa Civil do município, Nelsani Maria Rigo, explicou que recebeu as primeiras ligações de moradores às 21h.

"Às 22h, a forte chuva que caiu nas cabeceiras do município começou a elevar o Rio Iconha em 4 metros, o que veio a transbordar e atingir casas", disse.

Nas próximas horas desta quarta-feira (9), a prefeitura vai iniciar a lavagem das ruas e desubstrução das estradas, além de emitir um boletim informativo com os milímetros de chuvas que atingiram o município e o levantamento de danos e prejuízos causados.