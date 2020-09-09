Home office: coisas que você não deve fazer no computador do trabalho

Uso das redes sociais

Mesmo que esteja habituado ao computador e que o use com frequência, é importante lembrar que se trata de um instrumento de trabalho. Outros funcionários eventualmente podem utilizar o mesmo dispositivo, por isso, deve-se ter cuidado ao armazenar fotos da família, de amigos ou documentos pessoais. Nessa situação, o melhor a fazer é armazenar esses dados em uma 'nuvem'.

Se a empresa permite acesso ao computador, ela está focada no trabalho e desempenho do funcionário de modo exclusivo, não desejando o acesso de terceiros. Em alguns casos, a máquina possui dados privados e informações importantes, portanto, ao deixar outro indivíduo utilizar o computador, um vírus pode acessar o sistema, por exemplo, comprometendo o trabalho.

Muitas vezes a empresa usa alguma plataforma oficial de comunicação, como Zoom ou Google Teams. Independente de qual seja a plataforma, elas acabam armazenando os dados que foram inseridos como uma garantia de segurança. Desse modo, é de extrema importância evitar comentários desagradáveis ou desnecessários.

Em alguns casos, alguns trabalhadores podem acessar o dispositivo fora da internet residencial, em redes públicas como, por exemplo, de estabelecimentos ou restaurantes. Nesses casos, é importante ter cuidado com a rede de internet utilizada, já que o dispositivo fica mais vulnerável ao acesso de "piratas de informática"que podem acessar o computador e ter acesso a senhas, dados bancários ou pessoais.

Atualmente, com a facilidade tecnológica, muitas pessoas estão dividindo o tempo com mais de uma atividade que gera rentabilidade. São os chamados "part-time jobs". Entretanto, é importante usar o computador do trabalho apenas para as atividades relacionadas a função que você exerce na empresa.

Em muitos computadores a instalação de novos programas é desabilitada. Entretanto, caso seja necessário realizar novas instalações, é necessário um cuidado dobrado para evitar a instalação de vírus no sistema ou até mesmo desconfigurar a máquina. O melhor a fazer nesses casos é entrar em contato com a TI da empresa e relatar o que necessita.