Home office: coisas que você não deve fazer no computador do trabalho

Nos dias atuais, principalmente após a popularização do home office, imposto pelo isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus, muitas empresas passaram a disponibilizar aos funcionários uma variedade de dispositivos para o trabalho, como smartphones, laptops, computadores e tablets. No entanto, o novo momento também serve de alerta para o uso correto dos dispositivos da empresa.
Segundo o comentarista da CBN Vitória, Gilberto Sudré, é muito importante manter vida pessoal e profissional separadas do computador do trabalho, especialmente se você tem acesso a informações privadas da empresa.
Confira uma lista das práticas que são de extrema importância no momento de utilizar o computador do trabalho em casa:
Uso das redes sociais
Mesmo que esteja habituado ao computador e que o use com frequência, é importante lembrar que se trata de um instrumento de trabalho. Outros funcionários eventualmente podem utilizar o mesmo dispositivo, por isso, deve-se ter cuidado ao armazenar fotos da família, de amigos ou documentos pessoais. Nessa situação, o melhor a fazer é armazenar esses dados em uma 'nuvem'.
Se a empresa permite acesso ao computador, ela está focada no trabalho e desempenho do funcionário de modo exclusivo, não desejando o acesso de terceiros. Em alguns casos, a máquina possui dados privados e informações importantes, portanto, ao deixar outro indivíduo utilizar o computador, um vírus pode acessar o sistema, por exemplo, comprometendo o trabalho.
Muitas vezes a empresa usa alguma plataforma oficial de comunicação, como Zoom ou Google Teams. Independente de qual seja a plataforma, elas acabam armazenando os dados que foram inseridos como uma garantia de segurança. Desse modo, é de extrema importância evitar comentários desagradáveis ou desnecessários.
Em alguns casos, alguns trabalhadores podem acessar o dispositivo fora da internet residencial, em redes públicas como, por exemplo, de estabelecimentos ou restaurantes. Nesses casos, é importante ter cuidado com a rede de internet utilizada, já que o dispositivo fica mais vulnerável ao acesso de "piratas de informática"que podem acessar o computador e ter acesso a senhas, dados bancários ou pessoais.
Atualmente, com a facilidade tecnológica, muitas pessoas estão dividindo o tempo com mais de uma atividade que gera rentabilidade. São os chamados "part-time jobs". Entretanto, é importante usar o computador do trabalho apenas para as atividades relacionadas a função que você exerce na empresa.
Em muitos computadores a instalação de novos programas é desabilitada. Entretanto, caso seja necessário realizar novas instalações, é necessário um cuidado dobrado para evitar a instalação de vírus no sistema ou até mesmo desconfigurar a máquina. O melhor a fazer nesses casos é entrar em contato com a TI da empresa e relatar o que necessita.
É preciso cuidado ao utilizar as redes sociais no dispositivo: falar mal do ambiente de trabalho ou até pesquisar outros empregos pode comprometer a sua imagem como funcionário.
Sudré ressalta ainda que os trabalhadores que utilizam o próprio dispositivo para o trabalho também devem ficar atentos à algumas das dicas repassadas, principalmente quanto à utilização de ferramentas de comunicação interna no computador. "É necessário tomar cuidado redobrado com os sites que são acessados fora do momento de trabalho, principalmente com informações geradas que possam comprometer o seu desempenho", ressalta.