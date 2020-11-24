Mudança na saúde em 47 cidades do ES desafia controle da Covid

No início do próximo ano, em pelo menos 47 cidades do Espírito Santo um novo prefeito assumirá a gestão, e com ele, uma nova equipe de saúde. A troca de comando municipal ocorrerá em meio à pandemia do novo coronavírus e representa um desafio para o controle da Covid-19.
Para Ethel Maciel, doutora em Saúde Coletiva e Epidemiologia e professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a passagem de poder vai ocorrer no momento em que a atuação dos municípios vai ser ainda mais necessária. É um desafio. Ela ocorre no momento em que as prefeituras vão ter que ter ações mais coordenados com o Estado para reduzir a transmissão da Covid-19. E vão estar com uma equipe que, até aquele momento, não lidou com o controle da pandemia, observa.
Em geral, as mudanças atingem toda a equipe que atua na saúde, do secretário ao gestor das unidades básicas. Assim, saem do comando os administradores que estavam em seus cargos desde a decretação da pandemia, em 11 de março, e que enfrentaram todas as etapas da doença até agora.
A minha sugestão é que os novos prefeitos pensassem, neste primeiro ano da gestão, em manter a equipe técnica que estava lidando com a pandemia, e que tem conhecimento do problema, para evitar rupturas profundas que podem prejudicar o controle da doença nas cidades, assinala a epidemiologista.
Ethel Maciel destaca ainda que a mudança ocorre em meio a um momento crucial da pandemia, quando os municípios vão enfrentar a vacinação da população. Os prefeitos ainda terão o desafio do planejamento das vacinas, que são feitas nas unidades de saúde. A organização da imunização depende das prefeituras."
Além da imunização, outro problema a ser enfrentado pelos municípios é a fiscalização das situações de aglomerações que levam a uma maior transmissão da doença. Em pronunciamento, na última sexta-feira (20), o governador Renato Casagrande pediu apoio aos municípios nas ações de fiscalização para evitar o problema. Informou que o Estado pretende começar, de novo, um trabalho mais forte nesta área.
Mas o Estado sozinho não consegue fazer essa fiscalização. Os municípios têm um papel grande na fiscalização e no isolamento de casos ativos, para que possamos barrar o contágio", disse Casagrande.
O pronunciamento foi feito no dia em que foi divulgado o novo Mapa de Risco da doença, ampliando para cinco o número de cidades em risco moderado. Três delas estão na Grande Vitória.
Outro dado que impacta os municípios é a taxa de transmissão da doença, que pela terceira semana consecutiva vem apresentando crescimento. alcançando o marcador de 1,37, o que, na prática, significa dez pessoas podem contaminar outras 14. O indicador tem sido puxado pela taxa do interior, que chegou a 1,49 (dez infectando outros 15).Mas há microrregiões em que a taxa já chegou a 2,11, com dez pessoas contaminando outras 21.
Segundo Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), há quatro semanas a taxa do Estado ultrapassou a marca de 1, e desde então vem crescendo, o que faz com que a situação do Espírito Santo seja de atenção. Os números comprovam, de fato, o aumento de infecção, constata.
ONDE OCORRERÁ A TROCA DE COMANDO
Das 47 cidades que vão enfrentar a troca de comando, três delas estão na Grande Vitória e, apesar de ainda vivenciarem um segundo turno para definir o novo prefeito, já é certo que o atual gestor não permanecerá: São elas: Serra, Vitória e Cariacica. As duas últimas estão entre os municípios que, esta semana, passaram à classificação de risco moderado da Covid-19.
Há ainda o caso de Vila Velha, única cidade da Grande Vitória em que o atual gestor permanece na disputa pelo segundo turno, no próximo dia 29. Já no município de Boa Esperança, a eleição ainda não foi definida pela Justiça.
Em 44 cidades capixabas, a troca de comando já está definida. Um novo prefeito assumirá e passará a gerir ainda o controle da pandemia em seu município.
- São elas:
- Afonso Cláudio - Luciano Roncetti Pimenta, "Luciano Pimenta" (PSL)
- Água Doce do Norte - Abraão Lincon Elizeu, "Abraão Lincon" (PSD)
- Águia Branca - Jailson José Quiuqui, "Jailson Quiuqui" (Cidadania)
- Alegre - Nemrod Emerick, "Nirrô" (Solidariedade)
- Aracruz - Luiz Carlos Coutinho, "Dr Coutinho" (Cidadania)
- Baixo Guandu - Lastenio Luiz Cardoso, "Lastenio Cardoso" (Solidariedade)
- Barra de São Francisco - Enivaldo Euzebio dos Anjos, "Enivaldo dos Anjos" (PSD)
- Bom Jesus do Norte - Antonio Gualhano Azevedo, "Toninho Gualhano" (PMN)
- Brejetuba - Levi Marques de Souza, "Levi da Mercedinha" (PDT)
- Castelo - João Paulo Silva Nali, "João Paulo Nali" (PTB)
- Colatina - João Guerino Balestrassi, "Guerino Balestrassi" (PSC)
- Conceição da Barra - Walyson José Santos Vasconcelos, "Mateusinho do Povão" (PTB)
- Fundão - Gilmar de Souza Borges, "Gil" (PSB)
- Governador Lindenberg - Leonardo Prando Finco - "Leonardo Finco" (Cidadania)
- Guaçuí - Marcos Luiz Jauhar, "Jauhar" (Republicanos)
- Ibiraçu - Diego Krentz (PP)
- Ibitirama - Paulo Lemos Barbosa, "Paulo Lemos" (PSD)
- Iconha - Gedson Brandão Paulino, "Gedson Paulino" (Republicanos)
- Itaguaçu - Uesley Roque Corteletti Thon, "Uesley Corteletti" (Republicanos)
- Itarana - Vander Patrídio, "Vander Enfermeiro" (PTB)
- Iúna - Romário Batista Vieira, "Romário" (PP)
- Jaguaré - Marcos Antonio Guerra Wandermurem, "Marcos Guerra" (Cidadania)
- João Neiva - Paulo Sérgio de Nardi, "Micula" (Republicanos)
- Marilândia - Augusto Astori Ferreira, "Gutim" (PSB)
- Mimoso do Sul - Peter Nogueira da Costa, "Peter Costa" (Republicanos)
- Montanha- André dos Santos Sampaio, "André Sampaio" (PSB)
- Mucurici - Atanael Passos Wagmacker, "Atanael" (MDB)
- Muniz Freire - Gesi Antonio da Silva Jùnior, "Dito" (PDT)
- Muqui - Helio Carlos Ribeiro Candidao, "Cacalo" (PSB)
- Nova Venécia - Andre Wiler da Silva Fagundes, "Andre Fagundes" (PDT)
- Piúma - Paulo Celso Cola Pereira, "Paulo Costa" (Cidadania)
- Ponto Belo - Jaime Santos Oliveira Júnior, "Jaiminho" (PSB)
- Rio Bananal - Edimilson Santo elizario, "Edimilson" (MDB)
- Rio Novo do Sul - Jocenei Marconcini Castelari, "Nei Castelari" (PP)
- Santa Leopoldina - Romero Luiz Endringer, "Romero Endringer" PTB)
- Santa Teresa - Kleber Medici da Costa, "Kleber Medici" (PSDB)
- São Domingos do Norte - Ana Izabel Malacarne de Oliveira, "Ana" (DEM)
- São Gabriel da Palha - Tiago Rocha, "Tiago Canal Rocha" (PSL)
- São José do Calçado - Antonio Coimbra de Almeida, "Cuíca" (PSB)
- São Roque do Canaã - Marcos Geraldo Guerra, "Marcos Guerra" (PSDB)
- Vargem Alta - Elieses Rabello, "Elieser" (MDB)
- Viana - Wanderson Borghardt Bueno, Wanderson Bueno" (PODE)
- Vila Pavão - Uelikson Boone, "Bolinha" (PSB)
- Vila Valério - Davi Mozdzen Pires Ramos, "Davi" (PP)
Entre os eleitos, apenas o de Conceição da Barra, Mateusinho do Povão (PTB), esteve à frente da prefeitura local durante a pandemia. Ele assumiu o cargo de prefeito em março deste ano, quando Francisco Bernhard Vervloet, o Chicão, foi cassado.
Mateusinho permaneceu na prefeitura até o setembro, quando Chicão reassumiu o cargo.