Decreto do ES: as regras para cidades de risco baixo, moderado e alto

Clientes com máscara em uma padaria do bairro Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

O Governo do Espírito Santo publicou neste sábado (21) as novas medidas restritivas que vão balizar as atividades comerciais em cidades com diferentes categorias de risco para o novo coronavírus . Além disso, foram publicados os protocolos que os setores da economia terão que seguir de acordo com cada uma dessas categorias. Essas medidas são monitoradas pelo governo diariamente e podem ser alteradas semanalmente de acordo com os números da pandemia no Estado.

De acordo com o novo mapa de risco de contágio da Covid-19 no Estado, a partir desta segunda-feira (22) Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga estarão classificadas como risco moderado. Para o restante dos municípios do Espírito Santo, valem as regras para o risco baixo.

VEJA ABAIXO AS NOVAS REGRAS PARA CADA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Baixo

Obrigatoriedade para adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene)

Determinação para o uso de máscaras pelas pessoas fora do ambiente residencial.

Proibição de funcionamento de shows e boates .

. Recomendação para que pessoas dos grupos de risco permaneçam em isolamento total.

Recomendação de não funcionamento de eventos com shows pirotécnico .

. Funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais com medidas qualificadas de 1 (um) cliente por 10 m² (dez metros quadrados), obrigatoriedade de uso de máscaras para funcionários e clientes, distanciamento social em filas, sem restrição de horário de funcionamento.



com medidas qualificadas de 1 (um) cliente por 10 m² (dez metros quadrados), obrigatoriedade de uso de máscaras para funcionários e clientes, distanciamento social em filas, sem restrição de horário de funcionamento. Galerias e centros comerciais devem funcionar com 50% (cinquenta por cento) da ocupação (1 pessoa por 14 m²).

devem funcionar com 50% (cinquenta por cento) da ocupação (1 pessoa por 14 m²). Shopping centers devem funcionar e proceder a limitação da entrada de clientes na proporção de 1 (um) pessoa por 22 m² (vinte e dois metros quadrados) da área do shopping, considerando lojas, praças e circulações de uso coletivo, respeitando, ainda, a proporção de 01 (um) cliente por cada 10m² (dez metros quadrados) no interior de cada loja.

devem funcionar e proceder a limitação da entrada de clientes na proporção de 1 (um) pessoa por 22 m² (vinte e dois metros quadrados) da área do shopping, considerando lojas, praças e circulações de uso coletivo, respeitando, ainda, a proporção de 01 (um) cliente por cada 10m² (dez metros quadrados) no interior de cada loja. Funcionamento das academias conforme regras específicas, com liberação para atendimento de pessoas consideradas de grupo de risco e com liberação de atividades aeróbicas coletivas.



Médio

Medidas previstas para o risco baixo.

Ficam suspensas as atividades presenciais em todos os estabelecimentos de ensino do Estado do Espírito Santo, da rede pública e privada, com exceção aos cursos de nível superior, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, cursos técnicos e cursos livres.

do Estado do Espírito Santo, da rede pública e privada, com exceção aos cursos de nível superior, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, cursos técnicos e cursos livres. Funcionamento de bares e restaurantes , inclusive os de shopping center, de segunda-feira à sábado, até as 22:00 e, no domingo, até as 16:00.

, inclusive os de shopping center, de segunda-feira à sábado, até as 22:00 e, no domingo, até as 16:00. Funcionamento das academias , conforme regras da portaria, com liberação das atividades aeróbicas individuais, coletivas em locais abertos.

, conforme regras da portaria, com liberação das atividades aeróbicas individuais, coletivas em locais abertos. Somente poderão ser realizados eventos sociais e corporativos com público máximo de 300 (trezentas) pessoas.



Alto

Medidas previstas para os riscos baixo e moderado.

Suspensão do atendimento ao público em todas as agências bancárias , públicas e privadas.



, públicas e privadas. Suspensão dos atendimentos em alguns órgãos e repartições públicas .



. Suspensão da realização de eventos corporativos , acadêmicos, técnicos e científicos, tais como congresso, simpósio, conferência, palestra, assembleia, workshop, seminário, exposições e feiras.

, acadêmicos, técnicos e científicos, tais como congresso, simpósio, conferência, palestra, assembleia, workshop, seminário, exposições e feiras. Suspensão da visitação de unidades de conservação ambiental e o funcionamento de todos os parques municipais ;

; Suspensão do funcionamento dos cinemas, teatros, circos e similares, exceto em formato drive-in.

e similares, exceto em formato drive-in. Suspensão da realização de eventos sociais , tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações.



, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações. Suspensão de funcionamento de espaços de lazer e recreação infantil .

. Suspensão do funcionamento dos parques de diversões e similares.

e similares. Funcionamento de estabelecimentos comerciais , galerias, centros comerciais de segunda a sexta-feira, de 10h às 16h.

, galerias, centros comerciais de segunda a sexta-feira, de 10h às 16h. Atendimento presencial nos shopping centers apenas de segunda a sexta-feira, 12h às 20h.

apenas de segunda a sexta-feira, 12h às 20h. Funcionamento de restaurantes , inclusive os de Shopping Center, de segunda a sexta-feira, até 18h.

, inclusive os de Shopping Center, de segunda a sexta-feira, até 18h. Suspensão do funcionamento de bares .

. Funcionamento das academias , com liberação apenas das atividades não aeróbicas.

, com liberação apenas das atividades não aeróbicas. Proibição do consumo presencial em distribuidoras de bebidas .

. Implantação de barreira sanitária , pela autoridade municipal, nos limites dos municípios e nas rodovias.



PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Além das medidas restritivas para cada classificação de risco, o novo decreto unifica os protocolos de segurança que devem ser seguidos nas atividades comerciais a todo o tempo, independente se o municípios estiver em risco for alto, baixo ou moderado. São normas de higiene para os locais, obrigações dos empresários em relação à proteção dos funcionários e clientes, e outras determinações como limites de público permitido em situações e ambientes diferentes.



Há conjuntos de regras distintos para comércios, academias, atividades em formato drive-in, cinemas, teatros, circos, museus, eventos corporativos e acadêmicos, eventos esportivos e competições. A maior parte dessas regras já existia. Elas foram sendo publicadas desde março, em diferentes decretos, à medida que as atividades foram sendo proibidas ou liberadas. O decreto 100-R, de maio deste ano (que continha a maior parte dos protocolos), foi emendado pelo menos 12 vezes. Com a nova publicação, o Estado unifica os regulamentos. Veja documento: