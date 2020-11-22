ES tem 4.128 mortes e mais de 178 mil casos confirmados de Covid-19

O Espírito Santo já registrou 178.159 casos confirmados do novo coronavírus e bateu a marca de 4.128 mortes em decorrência da doença causada por ele. Os dados foram retirados do Painel Covid-19, após atualização na tarde deste domingo (22). Somente nas últimas 24 horas, foram divulgados mais 673 positivados e 14 óbitos.
A cidade com mais infectados pela doença continua sendo Vila Velha, com 26.224 registros. Em seguida, estão Vitória (23.161), Serra (22.807), Cariacica (16.226) e Linhares (8.459). Se considerada a quantidade de vidas perdidas, há mudança na ordem dos municípios mais afetados. Sendo eles: Vila Velha e Serra, empatados com 577, em seguida vem Cariacica (518), Vitória (497) e Cachoeiro de Itapemirim (199).
Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas um não pertence à Grande Vitória: Interlagos, que fica em Linhares e aparece na 10ª posição. Essa lista é puxada por Jardim Camburi, Praia da Costa, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Praia do Canto, Itapuã, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica.
Além dos casos confirmados, outros 154.4-1 ainda são considerados suspeitos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A parte boa é que o número de capixabas curados subiu para 165.214. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 2,3%, e quase 600 mil testes já foram realizados no Estado.