De queijo a cachaça: conheça produtores do ES que estão no TecnoAgro

Eliane Renata, produtora de cachaça de São Roque do Canaã Crédito: Ricardo Medeiros

As opções são variadas e agradam a todos os gostos. Quem passar pelo local, que tem entrada gratuita, vai poder conhecer e degustar queijos premiados, cachaças, chocolates, goiabadas, biscoitos, linguiça, mel e tilápia produzidos em várias regiões do Espírito Santo.

Pedro Henrique Borlini, da Queijos Giacomin Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo ele, a marca, que é da família da sua esposa, está há 24 anos no mercado e comercializa quatro tipos de queijo. Depois que Pedro Henrique se formou no curso de queijaria, outros produtos começaram a ser desenvolvidos, que resultaram em várias medalhas de ouro e prata em concurso, com receitas originais da Queijos Giacomin.

Entre eles está o Montenegro, em homenagem a um ponto turístico de João Neiva. Na lista dos premiados também há o queijo Capixaba Gourmet. "Nossos queijos são autorais, ou seja, são receitas exclusivas nossas", conta.

Amanda Bullerjahn e Alice Kohler, representantes da Coopram Crédito: Ricardo Medeiros

Também estreando na feira do TecnoAgro está a Coopram, cooperativa de empreendedores rurais de Domingos Martins . Com 400 cooperados no total, o carro-chefe do grupo é a produção de tilápia, que está presente na alimentação escolar de diversas regiões do Estado.

Além disso, Amanda Bullerjahn, representante da cooperativa, conta que o grupo está levando para o evento, além da tilápia, a produção de mel, rotina de cerca de 30 produtores da associação.

Tatiene Freitas, gerente da Reinholz Crédito: Ricardo Medeiros

De Colatina , a Reinholz apresenta seus chocolates from bean to bar — ou seja, da semente para a barra — para o público. São chocolates com variados percentuais de cacau, de 49% a 100%, podendo incluir também nibs de cacau ou algumas frutas na massa. No chocolate branco, há opções com nibs e farinha de uva.

A produção, conta a gerente Tatiene Freitas, começou há três anos, e hoje a marca já conta com uma cafeteria em Colatina com produtos à base do chocolate da marca.

Eliane Renata Calci, da Destilados Guaracy Crédito: Ricardo Medeiros

Quem aprecia uma cachaça tem chance de conhecer variados tipos no estande da Destilados Guaracy, que produz a Grã-Fina na terra da cachaça no Espírito Santo: São Roque do Canaã . Na feira, estão sendo apresentadas quatro opções da bebidas, diferenciadas pelo tempo e tipo de madeira do barril na qual são armazenadas.

Eliana Renata Cimero Calci conta que a família do seu marido produz a bebida desde 1972. As opções da Grã-Fina apresentadas na feira são bebidas que ficam em barris de amburana, jequitibá, carvalho ou inox entre 6 e 8 anos, o que vai ajudar a mudar aroma e coloração.

Joyce Zanetti, da Associação Mulheres do Canaã Crédito: Ricardo Medeiros

E lá da terra da cachaça, uma associação formada por mulheres desenvolve vários produtos feitos à base de goiaba. No TecnoAgro, é possível conhecer alguns deles, que estão sendo apresentados por Joyce Zanetti, que faz parte da Associação Mulheres do Canaã, da cidade de São Roque do Canaã. Entre os quitutes feitos a partir do manejo da própria plantação da fruta, saem goiaba cremosa, goiabada cascão e ainda biscoito com recheio de goiabada.

"Somos em oito mulheres na associação e já estamos juntas há oito anos. Hoje temos nossa própria agroindústria com a ajuda da Secretaria da Agricultura e conseguimos produzir diversos produtos, que são vendidos no municípios em lojinhas turísticas e também são destinados para programas do governo", conta Joyce.

Adriano Ramos da Produtos Morada Nova Crédito: Ricardo Medeiros

Entre as opções de produtores de linguiça na feira está o Produtos Morada Nova, de Fundão . Adriano Ramos conta que a produção começou em 2019 e, a partir de uma linguiça artesanal, foi se formando uma pequena agroindústria na cidade.

Hoje o público principal é das cidades mais próximas como Serra, Vitória, Ibiraçu e Aracruz. Adriano conta que começou produzindo, com ajuda de familiares na equipe, 150 quilos por semana e, após visibilidade da sua produção no Jornal do Campo , chegou a mais de uma tonelada.

Atualmente, o produto principal da marca é a linguiça suína. Mas ainda estão em registro mais produtos como carne suína temperada, linguiça mista e carne moída. Com isso, a meta é chegar a 5 toneladas de itens produzidos por mês.

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