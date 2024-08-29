De queijo a cachaça: conheça produtores do ES que estão no TecnoAgro

Além de variados painéis sobre agronegócio e espaços de capacitação com foco em tecnologia e inovação no campo, o TecnoAgro 2024 também conta com uma feira, na quel produtores, cooperativas e associações apresentam suas criações para o público do evento, que vai até esta quinta-feira (29), no Steffen Centro de Eventos, na Serra.
As opções são variadas e agradam a todos os gostos. Quem passar pelo local, que tem entrada gratuita, vai poder conhecer e degustar queijos premiados, cachaças, chocolates, goiabadas, biscoitos, linguiça, mel e tilápia produzidos em várias regiões do Espírito Santo.
Pela primeira Vez no TecnoAgro, a Queijos Giacomin apresenta variados produtos ao público, incluindo seis queijos que receberam prêmios no Brasil e em concursos internacionais. No total, a fábrica de João Neiva produtos mais de 30 tipos de queijo, conta Pedro Henrique Borlini, mestre queijeiro.
Segundo ele, a marca, que é da família da sua esposa, está há 24 anos no mercado e comercializa quatro tipos de queijo. Depois que Pedro Henrique se formou no curso de queijaria, outros produtos começaram a ser desenvolvidos, que resultaram em várias medalhas de ouro e prata em concurso, com receitas originais da Queijos Giacomin.
Entre eles está o Montenegro, em homenagem a um ponto turístico de João Neiva. Na lista dos premiados também há o queijo Capixaba Gourmet. "Nossos queijos são autorais, ou seja, são receitas exclusivas nossas", conta.
Também estreando na feira do TecnoAgro está a Coopram, cooperativa de empreendedores rurais de Domingos Martins. Com 400 cooperados no total, o carro-chefe do grupo é a produção de tilápia, que está presente na alimentação escolar de diversas regiões do Estado.
Além disso, Amanda Bullerjahn, representante da cooperativa, conta que o grupo está levando para o evento, além da tilápia, a produção de mel, rotina de cerca de 30 produtores da associação.
De Colatina, a Reinholz apresenta seus chocolates from bean to bar — ou seja, da semente para a barra — para o público. São chocolates com variados percentuais de cacau, de 49% a 100%, podendo incluir também nibs de cacau ou algumas frutas na massa. No chocolate branco, há opções com nibs e farinha de uva.
A produção, conta a gerente Tatiene Freitas, começou há três anos, e hoje a marca já conta com uma cafeteria em Colatina com produtos à base do chocolate da marca.
Quem aprecia uma cachaça tem chance de conhecer variados tipos no estande da Destilados Guaracy, que produz a Grã-Fina na terra da cachaça no Espírito Santo: São Roque do Canaã. Na feira, estão sendo apresentadas quatro opções da bebidas, diferenciadas pelo tempo e tipo de madeira do barril na qual são armazenadas.
Eliana Renata Cimero Calci conta que a família do seu marido produz a bebida desde 1972. As opções da Grã-Fina apresentadas na feira são bebidas que ficam em barris de amburana, jequitibá, carvalho ou inox entre 6 e 8 anos, o que vai ajudar a mudar aroma e coloração.
E lá da terra da cachaça, uma associação formada por mulheres desenvolve vários produtos feitos à base de goiaba. No TecnoAgro, é possível conhecer alguns deles, que estão sendo apresentados por Joyce Zanetti, que faz parte da Associação Mulheres do Canaã, da cidade de São Roque do Canaã. Entre os quitutes feitos a partir do manejo da própria plantação da fruta, saem goiaba cremosa, goiabada cascão e ainda biscoito com recheio de goiabada.
"Somos em oito mulheres na associação e já estamos juntas há oito anos. Hoje temos nossa própria agroindústria com a ajuda da Secretaria da Agricultura e conseguimos produzir diversos produtos, que são vendidos no municípios em lojinhas turísticas e também são destinados para programas do governo", conta Joyce.
Entre as opções de produtores de linguiça na feira está o Produtos Morada Nova, de Fundão. Adriano Ramos conta que a produção começou em 2019 e, a partir de uma linguiça artesanal, foi se formando uma pequena agroindústria na cidade.
Hoje o público principal é das cidades mais próximas como Serra, Vitória, Ibiraçu e Aracruz. Adriano conta que começou produzindo, com ajuda de familiares na equipe, 150 quilos por semana e, após visibilidade da sua produção no Jornal do Campo, chegou a mais de uma tonelada.
Atualmente, o produto principal da marca é a linguiça suína. Mas ainda estão em registro mais produtos como carne suína temperada, linguiça mista e carne moída. Com isso, a meta é chegar a 5 toneladas de itens produzidos por mês.
Expositores
- Associação Apícola de Ibiraçu e Região
- Associação de Agricultoras familiares do Distrito de Santa Julia - Tancredo
- Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa do ES
- COOPRAM - Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins
- Belei Cacau
- Piabier Cervejaria Artesanal
- Agroindustria Pagung
- Sabores de Perobras
- Sabor com Prosa Fabricação de Embutidos
- Reinholz Chocolates
- Destilados Guaracy
- Produtos Morada Nova
- Queijos Giacomin
- Vila Veneto Queijaria
- Caieiras Produtos