'Tecnologia ajuda na sucessão empresarial no campo', diz CEO da Natercoop

Painel sobre Jornal do Campo no TecnoAgro com Marcelino Bellardt, CEO da Natercoop Crédito: Ricardo Medeiros

A tecnologia tem exercido importante papel na atração do jovem para o campo e na sucessão empresarial nas fazendas do Espírito Santo, segundo o CEO da Natercoop, Marcelino Bellardt, durante debate no primeiro dia do TecnoAgro , que é realizado até esta quinta-feira (29) no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

Convidado para falar no painel sobre os 45 anos do Jornal do Campo, que abriu a programação da tarde desta quarta-feira (28) , Bellardt pontuou ainda a relevância da agricultura familiar para o agro capixaba. Somente a cooperativa que ele administra representa mais de 23 mil cooperados e, ao todo, 100 mil pessoas. "A Natercoop faz o papel de levar conhecimento e novas tecnologias. Esse é um papel fundamental na cooperativa", destaca.

Na conversa, também foi citado que ao contrário do que acontecia no passado, quando os filhos dos produtores saiam de casa para estudar e se mantinham na cidade, hoje boa parte deles volta, e acaba levando junto novidades tecnológicas que têm auxiliam a produtividade.

Bellardt lembrou ainda que a tecnologia não está presente só em grandes propriedades. Ele citou o caso de drones, que hoje são usados por vários empresários do campo, inclusive pequenos. Também falou sobre como esses avanços contribuem para a passagem de bastão dos negócios entre pais e filhos.

“A tecnologia ajuda a fazer a sucessão empresarial no campo. Hoje a questão do êxodo rural não existe mais porque o filho quer ficar na propriedade, na sua origem", opinou, acrescentando que as cooperativas permitem o acesso às novas ferramentas, pois pequenos produtores podem comprar máquinas em conjunto, por exemplo.

"A cooperativa dá essa escala ao produtor. Dificilmente sozinho ele teria condições competitivas. Nós hoje exportamos café, pimenta. Ninguém conseguiria isso de forma isolada."

Homenagem

Homenagem a fundador da Natercoop no TecnoAgro Crédito: Ricardo Medeiros

Os momentos finais do painel sobre os 45 anos do Jornal do Campo foi marcado por uma homenagem ao Argêo João Uliana, fundador da Natercoop, cooperativa que completa 60 anos.