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TecnoAgro

'Tecnologia ajuda na sucessão empresarial no campo', diz CEO da Natercoop

No painel sobre os 45 anos do Jornal do Campo, CEO da Natercoop destacou como a tecnologia tem aproximado os jovens do trabalho rural
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 ago 2024 às 19:43

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 19:43

Painel sobre Jornal do Campo no TecnoAgro com Bellardt, CEO da Natercoop
Painel sobre Jornal do Campo no TecnoAgro com Marcelino Bellardt, CEO da Natercoop Crédito: Ricardo Medeiros
A tecnologia tem exercido importante papel na atração do jovem para o campo e na sucessão empresarial nas fazendas do Espírito Santo, segundo o CEO da Natercoop, Marcelino Bellardt, durante debate no primeiro dia do TecnoAgro, que é realizado até esta quinta-feira (29) no Steffen Centro de Eventos, na Serra.
Convidado para falar no painel sobre os 45 anos do Jornal do Campo, que abriu a programação da tarde desta quarta-feira (28), Bellardt pontuou ainda a relevância da agricultura familiar para o agro capixaba. Somente a cooperativa que ele administra representa mais de 23 mil cooperados e, ao todo, 100 mil pessoas. "A Natercoop faz o papel de levar conhecimento e novas tecnologias. Esse é um papel fundamental na cooperativa", destaca.
O CEO citou ainda a importância social das cooperativas no Estado. De acordo ele, cidades onde há organizações bem geridas, a distribuição de renda é melhor do que onde não tem. 
Na conversa, também foi citado que ao contrário do que acontecia no passado, quando os filhos dos produtores saiam de casa para estudar e se mantinham na cidade, hoje boa parte deles volta, e acaba levando junto novidades tecnológicas que têm auxiliam a produtividade. 
Bellardt lembrou ainda que a tecnologia não está presente só em grandes propriedades. Ele citou o caso de drones, que hoje são usados por vários empresários do campo, inclusive pequenos. Também falou sobre como esses avanços contribuem para a passagem de bastão dos negócios entre pais e filhos.
“A tecnologia ajuda a fazer a sucessão empresarial no campo. Hoje a questão do êxodo rural não existe mais porque o filho quer ficar na propriedade, na sua origem", opinou, acrescentando que as cooperativas permitem o acesso às novas ferramentas, pois pequenos produtores podem comprar máquinas em conjunto, por exemplo.
"A cooperativa dá essa escala ao produtor. Dificilmente sozinho ele teria condições competitivas. Nós hoje exportamos café, pimenta. Ninguém conseguiria isso de forma isolada."

Homenagem

Homenagem a fundador da Natercoop no TecnoAgro
Homenagem a fundador da Natercoop no TecnoAgro Crédito: Ricardo Medeiros
Os momentos finais do painel sobre os 45 anos do Jornal do Campo foi marcado por uma homenagem ao Argêo João Uliana, fundador da Natercoop, cooperativa que completa 60 anos.  
Ele foi convidado ao palco para receber das mãos de Cláudia Gregório, que apresentou o Jornal do Campo por 35 anos, uma obra do artista capixaba Climácio Pinguim, morador da Serra que trabalha com a criação de quadros e outros elementos gráficos.

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