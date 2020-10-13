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Leonel Ximenes

ES é o terceiro Estado do país com mais produtores de cachaça

São Roque do Canaã, na região serrana, é a segunda cidade do Brasil com mais produtores da branquinha

Públicado em 

13 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cachacinha, torresmo e fogão a lenha: cena bem brasileira
Cachacinha, torresmo e fogão a lenha: cena bem brasileira Crédito: Divulgação
Desce uma pra comemorar: o Espírito Santo é o terceiro Estado do país com mais produtores de cachaça, segundo o anuário “Dados de Registro de Cachaças e Aguardentes: Ano 2020”, do Ministério da Agricultura.
No mais recente ranking publicado pelo governo federal, os capixabas, com um total de 62 produtores, ficam somente atrás de São Paulo, com 126, e de Minas Gerais, líder disparado com 375. E não é só o Estado, como um todo, que se destaca. As cidades também.
São Roque do Canaã, na região serrana, é a segunda cidade do Brasil com mais produtores da branquinha, com 10 fabricantes registrados no Ministério da Agricultura; Domingos Martins, que vem se notabilizando pelas cervejas artesanais, é o nono lugar, com seis estabelecimentos cachaceiros.
Em termos de “densidade cachaceira”, que a relação entre a quantidade de produtores de cachaça e a população, São Roque fica em quinto no país, com um produtor para cada 1.242 moradores. Além disso, é a nona cidade brasileira com mais marcas da bebida: 50. Ainda falando sobre marcas, o Espírito Santo ocupa a sexta posição entre os Estados, com 179.

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Já sobre as aguardentes, o ES é o quinto do país em produtores, com um total de 24. As cidades que se destacam no ranking são Castelo e Cachoeiro, que ocupam, respectivamente, a quarta e a quinta colocação. A primeira tem cinco produtores e a última, quatro. Os capixabas detêm 67 marcas do produto, sendo a quarta maior do Brasil.
No ranking nacional de cidades com marcas de aguardente, Cachoeiro fica em terceiro lugar, com 14, enquanto Castelo ocupa a quinta posição, com 13, e Aracruz está em décimo, com nove marcas.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE CACHAÇA E AGUARDENTE?

Cachaça e aguardente são bebidas completamente diferentes, e o Ministério da Agricultura ajuda a entender esse fato. A aguardente é o nome dado a qualquer bebida obtida a partir da fermentação e destilação de vegetais doces. O uísque é uma aguardente de cereais. A tequila é uma aguardente de agave. Já a cachaça é um destilado exclusivamente da cana-de-açúcar.
No Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura, existem mais de 4,7 mil marcas de cachaça e de aguardente.
Pensando bem, pra não desagradar ninguém: desce as duas!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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