Ifes, Sedu e Polícia Civil: mais de 25 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidades para policial penal, professor, técnico-administrativo, guarda-vidas, oficial de polícia investigador, consultor legislativo, entre outros postos

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:47

A última semana de outubro começa com mais de 25 mil vagas em 214 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades são destinadas a cargos efetivos e temporários e voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 44 mil.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

As inscrições para o concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo terminam nesta segunda-feira (27). A oferta é de 600 vagas para candidatos que tenham o nível médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tem oportunidades abertas para os cargos de professor, pedagogo e coordenador temporários. Os ganhos chegam a R$ 6,2 mil e os candidatos podem garantir a participação na seleção até quarta-feira (29).

Viatura da Polícia Civil: 1.052 vagas abertas em concurso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O concurso com 1.052 vagas da Polícia Civil está com inscrições abertas para o cargo de oficial investigados no dia 16 de outubro. Com salário de R$ 8,5 mil, os profissionais precisam ter nível superior e têm até o dia 16 de novembro para garantir a participação.

A Prefeitura de Pedro Canário, município que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público para contratar 98 novos servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos variam de R$ 1.525,60 a R$ 8.500. Os interessados podem se inscrever até quarta-feira (29).

Em Vitória, a seleção da prefeitura tem como objetivo contratar 33 guarda-vidas para trabalharem nas praias da Capital durante o verão. O atendimento aos candidatos ocorre até sexta-feira (31). A remuneração é de R$ 1.889.

A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, anunciou a abertura de 260 vagas em concurso público, além da formação de cadastro de reserva. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.120. Os interessados podem se inscrever até 5 de novembro de 2025.

