23 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 24 mil no ES

Há postos para policial penal, guarda-vidas, técnico-administrativo, oficial investigador de polícia, consultor legislativo, condutor socorrista, entre outras oportunidades

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:36

Guarda-vidas nas praias de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Pelo menos 23 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 3.800 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Entre as seleções no Estado, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) oferece o maior salário, podendo passar de R$ 24 mil mensais. São três vagas para professor visitante estrangeiro. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

Os interessados em ingressar na Polícia Penal do Espírito Santo têm até o dia 27 de outubro para se inscrever. A oferta é de 600 vagas para candidatos que tenham o nível médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou edital com 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados podem se inscrever no período entre 22 de outubro e 15 de dezembro.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tem oportunidades abertas para o cargo de professor, pedagogo e coordenador temporários. Os ganhos chegam a R$ 6,2 mil e os candidatos podem garantir a participação na seleção até o dia 29 de outubro.

Em Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Estado, tem mais de 130 vagas abertas nas áreas de Desenvolvimento Social, da Saúde e da Administração. Os salários podem chegar a R$ 10 mil. As inscrições seguem até 26 de outubro.

Já em Vitória, a seleção tem como objetivo contratar 33 guarda-vidas para trabalharem nas praias da Capital durante o verão. O atendimento aos candidatos ocorre até 31 de outubro. A remuneração é de R$ 1.889.

