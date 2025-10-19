Polícia Penal, Alto Rio Novo e Assembleia: 19 mil vagas em concursos e seleções

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 17:21
Mais de 19 mil vagas estão abertas em 196 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com salários que podem chegar a R$ 44 mil. As oportunidades são destinadas a cargos efetivos e temporários e voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Os interessados em ingressar na Polícia Penal do Espírito Santo têm até o dia 27 de outubro para se inscrever. A oferta é de 600 vagas para candidatos que tenham o nível médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.
O prazo para o certame da Assembleia Legislativa do Espírito Santo segue até 13 de novembro. São 35 vagas, sendo 15 para consultor e cinco para analista, que têm como requisito o nível superior, além de 15 postos para agente de polícia legislativa (nível fundamental). Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil.
A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, anunciou a abertura de 260 vagas em concurso público, além da formação de cadastro de reserva. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.120. Os interessados poderão se inscrever no período de 22 de outubro a 5 de novembro de 2025.
A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu concurso com 74 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salário de R$ 2.817. O prazo para se inscrever vai até o dia 24 de outubro.
Na Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, são três vagas temporárias para o cargo de técnico em comunicação. Para participar, é necessário ter curso técnico. O salário é de R$ 4.032, para uma carga horária de 36 horas semanais. As inscrições seguem até 21 de outubro.
