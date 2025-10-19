196 editais

Polícia Penal, Alto Rio Novo e Assembleia: 19 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para policial penal, assistente administrativo, psicólogo, médico, professor, agente de polícia legislativa, oficial investigador de polícia, entre outras chances

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 17:21

Mais de 19 mil vagas estão abertas em 196 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com salários que podem chegar a R$ 44 mil. As oportunidades são destinadas a cargos efetivos e temporários e voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Os interessados em ingressar na Polícia Penal do Espírito Santo têm até o dia 27 de outubro para se inscrever. A oferta é de 600 vagas para candidatos que tenham o nível médio. O salário é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

O prazo para o certame da Assembleia Legislativa do Espírito Santo segue até 13 de novembro. São 35 vagas, sendo 15 para consultor e cinco para analista, que têm como requisito o nível superior, além de 15 postos para agente de polícia legislativa (nível fundamental). Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil.

A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, anunciou a abertura de 260 vagas em concurso público, além da formação de cadastro de reserva. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.120. Os interessados poderão se inscrever no período de 22 de outubro a 5 de novembro de 2025.

A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu concurso com 74 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salário de R$ 2.817. O prazo para se inscrever vai até o dia 24 de outubro.

Na Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, são três vagas temporárias para o cargo de técnico em comunicação. Para participar, é necessário ter curso técnico. O salário é de R$ 4.032, para uma carga horária de 36 horas semanais. As inscrições seguem até 21 de outubro.

