Edital de concurso do Iases com mais de 1.000 vagas sai nesta quinta (9)

O edital do concurso do Instituto Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) será publicado nesta quinta-feira (9). A oferta será de 1.008 vagas, sendo 842 vagas para agente socioeducativo (nível médio) e 166 para técnicos de nível superior. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) e pelo diretor-geral do órgão, Fábio Modesto.