Edital de concurso do Iases com mais de 1.000 vagas sai nesta quinta (9)

Publicado em 08/10/2025 às 19h00

O edital do concurso do Instituto Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) será publicado nesta quinta-feira (9). A oferta será de 1.008 vagas, sendo 842 vagas para agente socioeducativo (nível médio) e 166 para técnicos de nível superior. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) e pelo diretor-geral do órgão, Fábio Modesto.

O salário será de R$ 5.597,64 e R$ 7.547,78, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 800 de auxílio-alimentação. O concurso será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

