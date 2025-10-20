Secretaria da Educação do ES abre processo seletivo para professor DT

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:05
A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.412,91 a R$ 6.289,14, conforme a titulação do candidato.
Os selecionados vão atuar na educação básica, nas seguintes modalidades:
O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva. A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos.
25 horas semanais
O processo seletivo contará com:
Das 10 horas do dia 22 de outubro até as 17 horas do dia 29 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br.
