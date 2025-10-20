Home
Secretaria da Educação do ES abre processo seletivo para professor DT

Remuneração varia de R$ 3.412,91 a R$ 6.289,14, conforme a titulação do candidato; interessados poderão se inscrever no período de 22 a 29 de outubro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:05

Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.412,91 a R$ 6.289,14, conforme a titulação do candidato.

Os selecionados vão atuar na educação básica, nas seguintes modalidades:

  • Ensino Fundamental
  • Ensino Médio
  • Educação de Jovens e Adultos - EJA
  • Educação Escolar Quilombola
  • Educação Escolar Indígena
  • Educação do Campo
  • Educação Especial
  • Educação em Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional) 
  • Educação Escolar na Socioeducação (unidades Socioeducativas vinculadas ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - Iases)
  • Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar - NEAPIEs
  • E nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral/Intermediário.

O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva. A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos.

Qual é o salário?

  • R$ 3.412,91 para licenciatura ou programa especial de formação pedagógica para docentes
  • R$ 3.583,56 para pós-graduação Lato Sensu - Especialização
  • R$ 4.658,62 para pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado
  • R$ 6.289,14 para pós-graduação Stricto Sensu - Doutorado

Carga horária

25 horas semanais

Etapas

O processo seletivo contará com:

  • 1ª etapa: inscrição
  • 2ª etapa: comprovação das informações
  • 3ª etapa: assinatura do contrato

Inscrições

Das 10 horas do dia 22 de outubro até as 17 horas do dia 29 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br

