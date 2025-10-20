Seleção

Secretaria da Educação do ES abre processo seletivo para professor DT

Remuneração varia de R$ 3.412,91 a R$ 6.289,14, conforme a titulação do candidato; interessados poderão se inscrever no período de 22 a 29 de outubro

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:05

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.412,91 a R$ 6.289,14, conforme a titulação do candidato.

Os selecionados vão atuar na educação básica, nas seguintes modalidades:

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Educação de Jovens e Adultos - EJA

Educação Escolar Quilombola

Educação Escolar Indígena

Educação do Campo

Educação Especial

Educação em Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional)

Educação Escolar na Socioeducação (unidades Socioeducativas vinculadas ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - Iases)

Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar - NEAPIEs

E nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral/Intermediário.

O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva. A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos.

Qual é o salário?

R$ 3.412,91 para licenciatura ou programa especial de formação pedagógica para docentes

R$ 3.583,56 para pós-graduação Lato Sensu - Especialização

R$ 4.658,62 para pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado

R$ 6.289,14 para pós-graduação Stricto Sensu - Doutorado

Carga horária

25 horas semanais

Etapas

O processo seletivo contará com:

1ª etapa: inscrição

2ª etapa: comprovação das informações

3ª etapa: assinatura do contrato

Inscrições

Das 10 horas do dia 22 de outubro até as 17 horas do dia 29 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br.

