Prefeitura de Vitória abre seleção com 33 vagas para guarda-vidas

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:45
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas. A oferta é de 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os selecionados vão trabalhar nas praias da Capital durante o verão.
A remuneração é de R$ 1.889, para carga horária de 200 horas semanais, em regime de escala.
Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas ou revalidação da qualificação.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 31 de outubro de 2025, no site da prefeitura.
A seleção dos candidatos será feita por meio de teste de aptidão física e comprovação das informações declaradas e dos documentos para admissão.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o