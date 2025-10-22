Home
Prefeitura de Vitória abre seleção com 33 vagas para guarda-vidas

Candidatos precisam ter o ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas ou revalidação da qualificação; inscrições seguem até 31 de outubro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:45

Guarda-vidas vão reforçar segurança dos banhistas em Vitória
Guarda-vidas vão reforçar segurança dos banhistas em Vitória Crédito: Divulgação / PMV

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas. A oferta é de 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os selecionados vão trabalhar nas praias da Capital durante o verão.

A remuneração é de R$ 1.889, para carga horária de 200 horas semanais, em regime de escala.

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas ou revalidação da qualificação.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 31 de outubro de 2025, no site da prefeitura. 

A seleção dos candidatos será feita por meio de teste de aptidão física e comprovação das informações declaradas e dos documentos para admissão.

Candidatos terão que executar os exercícios de barra fixa, abdominal remador, agilidade e corrida

