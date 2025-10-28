Carreira pública

19 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 15 mil no ES

Há oportunidades para professor, guarda-vidas, oficial investigador de polícia, analista legislativo, agente socioeducativo, engenheiro, entre outros postos

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:48

Pelo menos 19 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 3 mil vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Entre as seleções no Estado, o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi) oferece o maior salário, podendo chegar a R$ 15 mil mensais. São 535 vagas para a contratação e a formação de cadastro de reserva de profissionais de nível superior para atuarem pelo Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS). O prazo para se inscrever segue até o dia 2 de novembro.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tem oportunidades abertas para o cargo de professor, pedagogo e coordenador temporários. Os ganhos chegam a R$ 6,2 mil e os candidatos podem garantir a participação na seleção até quarta-feira, dia 29 de outubro.

A Prefeitura de Pedro Canário, município que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público para contratar 98 novos servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos variam de R$ 1.525,60 a R$ 8.500. Os interessados podem se inscrever até 29 de outubro.

Em Vitória, a seleção tem como objetivo contratar 33 guarda-vidas para trabalharem nas praias da Capital durante o verão. O atendimento aos candidatos ocorre até sexta-feira, 31 de outubro. A remuneração é de R$ 1.889.

A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, anunciou a abertura de 260 vagas em concurso público, além da formação de cadastro de reserva. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.120. Os interessados podem se inscrever até 5 de novembro de 2025.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou edital com 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados podem se inscrever até 15 de dezembro.

O prazo para o certame Assembleia Legislativa do Espírito Santo segue até 13 de novembro. São 35 vagas, sendo 15 para consultor e cinco para analista, que têm como requisito o nível superior, além de 15 postos para agente de polícia legislativa (nível fundamental). Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil.

