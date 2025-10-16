Home
Secretaria de Saúde abre seleção para formação na atenção primária no ES

Qualificação é destinada a profissionais que integrarão equipes de Estratégia Saúde da Família, Equipes Multiprofissionais Ampliadas e o Consultório na Rua

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:24

Médico da Atenção Primária à Saúde
Formação tem duração de quatro anos Crédito: Freepik

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferece 535 vagas para formação em serviço na Atenção Primária à Saúde (APS), além de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 15 mil.

Do total de oportunidades, 20% serão reservadas aos candidatos negros e 5% para indígenas, conforme Lei Estadual nº 12.010, de 21 de dezembro de 2023.

Para participar, é necessário ter curso de graduação na área que habilita a atuar na respectiva categoria profissional, registro no conselho de classe (quando houver), ter disponibilidade de participação nas atividades previstas no programa, entre outros requisitos estabelecidos no edital.

Os postos contemplam todas as regiões do Espírito Santo, distribuídas em 67 municípios, dentro do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de novembro, no site icepi.es.gov.br/editais/abertos.

A formação tem duração de quatro anos e será voltada a profissionais que integrarão equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), Equipes Multiprofissionais Ampliadas e o Consultório na Rua.

De acordo com o instituto, pela primeira vez, os gestores municipais puderam realizar a adesão e solicitar vagas de forma totalmente digital, por meio da plataforma Conecta ICEPi, lançada em agosto. A instituição informa que a ferramenta moderniza e traz mais segurança, agilidade e transparência ao processo, permitindo que os municípios selecionem as categorias profissionais desejadas e acompanhem, em tempo real, todas as etapas da seleção. O sistema substitui o modelo anterior, que era realizado manualmente, e marca um avanço importante na gestão de programas de formação do ICEPi.

O Qualifica-APS é uma iniciativa do governo do Espírito Santo que visa fortalecer a Atenção Primária, promovendo educação permanente em serviço, qualificação técnica e integração entre ensino e prática assistencial.

Com o processo seletivo aberto, o ICEPi reforça o compromisso de formar profissionais capacitados para atuar nos territórios, ampliando o acesso, a resolutividade e a qualidade do cuidado oferecido à população capixaba.

Confira as vagas

  • FORMAÇÃO: Aprimoramento em Consultório na Rua em APS
  • CATEGORIA PROFISSIONAL:
  • Assistente Social (4)
  • Cirurgião-Dentista (2)
  • Enfermeiro (3)
  • Médico (3)
  • Profissional de Educação Física (1)
  • Psicólogo (3)
  • Terapeuta Ocupacional (cadastro de reserva)

  • FORMAÇÃO: Aprimoramento em Interprofissionalidade em Equipe Multiprofissional Ampliada na APS
  • CATEGORIA PROFISSIONAL:
  • Assistente Social (22)
  • Farmacêutico (15)
  • Fisioterapeuta (31)
  • Fonoaudiólogo (43)
  • Nutricionista (22)
  • Profissional Arte Educador (2)
  • Profissional de Educação Física (37)
  • Profissional de Gerontologia (7)
  • Psicólogo (36)
  • Sanitarista (4)
  • Terapeuta Ocupacional (24)

  • FORMAÇÃO: Aprimoramento em Saúde da Família/APS
  • CATEGORIA PROFISSIONAL: 
  • Cirurgião-Dentista (83)
  • Enfermeiro (103)
  • Médico (90)

Municípios contemplados pelo edital

  • Região Metropolitana de Saúde
  • Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Guarapari, Fundão, Aracruz, João Neiva, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra, Conceição do Castelo, Brejetuba, Ibatiba

  • Região Central de Saúde
  • Linhares, Sooretama, Rio Bananal, Colatina, São Roque do Canaã, Pancas, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, São Gabriel da Palha, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Mantenópolis

  • Região Norte de Saúde
  • Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Pedro Canário, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, Vila Pavão, Ponto Belo, Montanha, Mucurici, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco

  • Região Sul de Saúde
  • Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Apiacá, Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Iconha, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Guaçuí, Muqui, Muniz Freire, Vargem Alta, Piúma, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Dores do Rio Preto
