Xambinho consegue liberação do TRE-ES para deixar o Podemos

Diferentemente dos dois colegas de plenário, que já estavam com negociações avançadas antes mesmo da decisão do TRE-ES, Xambinho não fechou seu destino. No final de agosto, ele afirmou à reportagem que mantinha diálogo com duas legendas de centro-direita, mas ainda avaliava ficar no Podemos. Entre as siglas que ele estaria considerando se filiar estão PSD e União Brasil.