Usuários da Oi relatam problemas com sinal e internet no ES

As principais queixas são em relação à internet fixa (60%), seguidas por falta de sinal (21%) e falha geral (18%).

Procurada pela reportagem, a operadora respondeu que os problemas foram gerados por rompimentos de fibra ocorridos na quarta-feira e na manhã desta quinta na rede de um parceiro de infraestrutura (o nome da empresa não foi divulgado). No entanto, às 15h30, a Oi informou que a situação estava normalizada.