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Rotina capilar

Fios arrepiados? 15 produtos certeiros para controlar o frizz no dia a dia

O frizz não é exclusividade de um único tipo de cabelo; ele pode afetar fios lisos, ondulados, cacheados e crespos

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 14:42

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

29 jun 2026 às 14:42
Cabelo com frizz
A principal causa por trás do arrepiado é a desidratação shutterstock

Quem sofre com os fios arrepiados sabe: basta o tempo mudar ou o cabelo secar para o frizz dar as caras. Mas a verdade é que você não precisa aceitar o frizz como parte da sua rotina. Hoje, a tecnologia cosmética oferece produtos que tratam o fio de dentro para fora e criam um verdadeiro "escudo invisível" contra a umidade.


Ao contrário do que muitos pensam, o frizz não é exclusividade de um único tipo de cabelo; ele pode afetar fios lisos, ondulados, cacheados e crespos. A principal causa por trás do arrepiado é a desidratação.


Quando a fibra capilar está ressecada, as cutículas (a camada externa do fio) se abrem. Em busca de umidade, o cabelo "absorve" a água presente no ar. É por isso que em dias de chuva ou em cidades mais úmidas a condição parece se multiplicar instantaneamente.


Se você quer montar uma rotina prática e eficiente, veja quais são os produtos com ação antifrizz e tecnologias que blindam o cabelo contra a umidade se tornam aliados indispensáveis na rotina capilar.

Produtos para tratar frizz
Produtos para tratar o frizz Arte Guilherme Sillva
  1. Óleo Reparador Capilar Aromacologia, de L’Occitane en Provence. Proporciona reparação profunda, diminuindo as pontas duplas, podendo ser usado em cabelos secos ou molhados, ou como um tratamento capilar noturno. O resultado é um cabelo imediatamente mais brilhante e visivelmente com menos frizz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Nutri Infusion Óleo Capilar Nutritivo, de Truss. Com ação nutritiva instantânea, entrega brilho e controle do frizz. Tudo isso graças à tecnologia de ativos em sua fórmula, como Miracle Oils, que age na reposição lipídica de alta densidade, deixando os cabelos mais fortes e brilhantes. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Protetor Capilar Spray Leave-In, da Ollie. Com textura leve, rápida absorção e sem pesar, o produto protege contra danos solares e térmicos, oferece proteção térmica de até 230°C, controla o frizz  e hidrata por até 24 horas e cria uma barreira contra a umidade. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Máscara de Controle Frizz Cancelado, da Haskell Cosméticos. Desenvolvida para cabelos com frizz, arrepiados ou indisciplinados, ela promove nutrição profunda, sela as cutículas e entrega um efeito disciplinado com acabamento sedoso.Sua ação potente reduz o efeito arrepiado, controla o volume e protege os fios da umidade, uma das principais causas do frizz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Rímel Capilar Antifrizz, da Ricca. Esse finalizador deixa tudo alinhado, controlar o frizz e dar aquele acabamento perfeito, seja no baby hair ou no penteado todo. Ele modela por até 12h sem pesar e sem deixar o cabelo duro ou oleoso, mantendo um efeito leve e natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Ultimate Repair Miracle Hair Rescue, de Wella Professionals. Sérum capilar para cabelos danificados. Ele repara danos, suaviza pontas e controla frizz. (COMPRE NA AMAZON)

  7. Máscara Capilar Siàge Combate o Frizz, de Eudora. É indicada para a etapa de hidratação do cronograma capilar e para fios com frizz. Com Biotecnologia Affinité 4D, a fórmula possui alta afinidade com o cabelo e atua até as camadas mais profundas da fibra capilar. (COMPRE NA AMAZON)

  8. Óleo Amino-Silk, de Seda. Combina nutrição instantânea e controle do frizz em uma fórmula leve. Desenvolvido com a tecnologia Amino Silk Complex, o produto ajuda a reter a hidratação, reduz o atrito entre as fibras e protege os fios dos danos mecânicos. O resultado é um cabelo mais alinhado, macio e brilhante, com proteção térmica de até 230°C. (COMPRE NA AMAZON)
Produtos para tratar frizz
Produtos para o tratar frizz Arte Guilherme Sillva
  1. Creme Para Pentear Cachos Ostentação, da Salon Line. Com definição intensa e duradoura, controla o frizz, promove brilho e maciez, além de prolongar o day after. Enriquecido com extrato de frutas vermelhas, óleo de argan e óleo de semente de uva, a fórmula oferece nutrição, hidratação e fios mais macios e saudáveis. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Condicionador Match Hidratação Antifrizz, de O Boticário. Desembaraça, sela as cutículas e controla o frizz por até 24 horas. Recomendado para fios com frizz e ressecados, o uso combinado da linha proporciona resultados imediatos que recuperam a saúde capilar. (COMPRE NA AMAZON)

  3. Creme para Pentear Abacate, de Skala Frutástica. Ele promove hidratação e maciez intensa, proteção térmica e UV, textura super cremosa e ação antifrizz por 24 horas. A combinação poderosa de Extrato de Abacate e Óleo de Rícino garante aos fios a força necessária para um crescimento saudável, auxilia na redução da queda por quebra, proporciona maciez e hidratação. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Finalizador Coat Spray Selagem Impermeabilizante, de TRESemmé. Sua ação promove um toque macio, brilho e movimento natural, deixando os cabelos selados e protegidos. Com fórmula avançada, ele protege os fios contra agressões térmicas, como secador, chapinha e babyliss, enquanto reduz o frizz.

  5. Sérum Antifrizz Spray de Blindagem Liso Profundo, de Vult. O sérum envolve o fio em uma capa que impermeabiliza e bloqueia a umidade por até 72h. Com Aminoácidos do Arroz e Fitoceramidas, ajudam a selar e blindar as cutículas garantindo 6 vezes menos frizz. Possui efeito anti-poluição e proteção UV. (COMPRE NA AMAZON)

  6.  Fluido Nutritivo, da DaBelle. Sua textura leve forma uma película protetora ao redor da fibra capilar, ajudando a controlar o frizz por 100 horas, proteger contra a umidade e preservar o movimento natural dos fios. O resultado são cabelos mais alinhados, sedosos e protegidos por muito mais tempo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7.  Treatment Mist, de Moroccanoil. Em spray de óleo seco, ele dispensa a necessidade de aplicação com as mãos, tornando o uso mais prático e preciso. Além de facilitar a finalização, melhora a maleabilidade dos fios, acelera o tempo de secagem e ajuda a controlar o frizz, mantendo o movimento natural do cabelo.

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