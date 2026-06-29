Quem sofre com os fios arrepiados sabe: basta o tempo mudar ou o cabelo secar para o frizz dar as caras. Mas a verdade é que você não precisa aceitar o frizz como parte da sua rotina. Hoje, a tecnologia cosmética oferece produtos que tratam o fio de dentro para fora e criam um verdadeiro "escudo invisível" contra a umidade.
Ao contrário do que muitos pensam, o frizz não é exclusividade de um único tipo de cabelo; ele pode afetar fios lisos, ondulados, cacheados e crespos. A principal causa por trás do arrepiado é a desidratação.
Quando a fibra capilar está ressecada, as cutículas (a camada externa do fio) se abrem. Em busca de umidade, o cabelo "absorve" a água presente no ar. É por isso que em dias de chuva ou em cidades mais úmidas a condição parece se multiplicar instantaneamente.
Se você quer montar uma rotina prática e eficiente, veja quais são os produtos com ação antifrizz e tecnologias que blindam o cabelo contra a umidade se tornam aliados indispensáveis na rotina capilar.
- Óleo Reparador Capilar Aromacologia, de L’Occitane en Provence. Proporciona reparação profunda, diminuindo as pontas duplas, podendo ser usado em cabelos secos ou molhados, ou como um tratamento capilar noturno. O resultado é um cabelo imediatamente mais brilhante e visivelmente com menos frizz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Nutri Infusion Óleo Capilar Nutritivo, de Truss. Com ação nutritiva instantânea, entrega brilho e controle do frizz. Tudo isso graças à tecnologia de ativos em sua fórmula, como Miracle Oils, que age na reposição lipídica de alta densidade, deixando os cabelos mais fortes e brilhantes. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Protetor Capilar Spray Leave-In, da Ollie. Com textura leve, rápida absorção e sem pesar, o produto protege contra danos solares e térmicos, oferece proteção térmica de até 230°C, controla o frizz e hidrata por até 24 horas e cria uma barreira contra a umidade. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Máscara de Controle Frizz Cancelado, da Haskell Cosméticos. Desenvolvida para cabelos com frizz, arrepiados ou indisciplinados, ela promove nutrição profunda, sela as cutículas e entrega um efeito disciplinado com acabamento sedoso.Sua ação potente reduz o efeito arrepiado, controla o volume e protege os fios da umidade, uma das principais causas do frizz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Rímel Capilar Antifrizz, da Ricca. Esse finalizador deixa tudo alinhado, controlar o frizz e dar aquele acabamento perfeito, seja no baby hair ou no penteado todo. Ele modela por até 12h sem pesar e sem deixar o cabelo duro ou oleoso, mantendo um efeito leve e natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Ultimate Repair Miracle Hair Rescue, de Wella Professionals. Sérum capilar para cabelos danificados. Ele repara danos, suaviza pontas e controla frizz. (COMPRE NA AMAZON)
- Máscara Capilar Siàge Combate o Frizz, de Eudora. É indicada para a etapa de hidratação do cronograma capilar e para fios com frizz. Com Biotecnologia Affinité 4D, a fórmula possui alta afinidade com o cabelo e atua até as camadas mais profundas da fibra capilar. (COMPRE NA AMAZON)
- Óleo Amino-Silk, de Seda. Combina nutrição instantânea e controle do frizz em uma fórmula leve. Desenvolvido com a tecnologia Amino Silk Complex, o produto ajuda a reter a hidratação, reduz o atrito entre as fibras e protege os fios dos danos mecânicos. O resultado é um cabelo mais alinhado, macio e brilhante, com proteção térmica de até 230°C. (COMPRE NA AMAZON)
- Creme Para Pentear Cachos Ostentação, da Salon Line. Com definição intensa e duradoura, controla o frizz, promove brilho e maciez, além de prolongar o day after. Enriquecido com extrato de frutas vermelhas, óleo de argan e óleo de semente de uva, a fórmula oferece nutrição, hidratação e fios mais macios e saudáveis. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Condicionador Match Hidratação Antifrizz, de O Boticário. Desembaraça, sela as cutículas e controla o frizz por até 24 horas. Recomendado para fios com frizz e ressecados, o uso combinado da linha proporciona resultados imediatos que recuperam a saúde capilar. (COMPRE NA AMAZON)
- Creme para Pentear Abacate, de Skala Frutástica. Ele promove hidratação e maciez intensa, proteção térmica e UV, textura super cremosa e ação antifrizz por 24 horas. A combinação poderosa de Extrato de Abacate e Óleo de Rícino garante aos fios a força necessária para um crescimento saudável, auxilia na redução da queda por quebra, proporciona maciez e hidratação. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Finalizador Coat Spray Selagem Impermeabilizante, de TRESemmé. Sua ação promove um toque macio, brilho e movimento natural, deixando os cabelos selados e protegidos. Com fórmula avançada, ele protege os fios contra agressões térmicas, como secador, chapinha e babyliss, enquanto reduz o frizz.
- Sérum Antifrizz Spray de Blindagem Liso Profundo, de Vult. O sérum envolve o fio em uma capa que impermeabiliza e bloqueia a umidade por até 72h. Com Aminoácidos do Arroz e Fitoceramidas, ajudam a selar e blindar as cutículas garantindo 6 vezes menos frizz. Possui efeito anti-poluição e proteção UV. (COMPRE NA AMAZON)
- Fluido Nutritivo, da DaBelle. Sua textura leve forma uma película protetora ao redor da fibra capilar, ajudando a controlar o frizz por 100 horas, proteger contra a umidade e preservar o movimento natural dos fios. O resultado são cabelos mais alinhados, sedosos e protegidos por muito mais tempo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Treatment Mist, de Moroccanoil. Em spray de óleo seco, ele dispensa a necessidade de aplicação com as mãos, tornando o uso mais prático e preciso. Além de facilitar a finalização, melhora a maleabilidade dos fios, acelera o tempo de secagem e ajuda a controlar o frizz, mantendo o movimento natural do cabelo.
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