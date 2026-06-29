Quem sofre com os fios arrepiados sabe: basta o tempo mudar ou o cabelo secar para o frizz dar as caras. Mas a verdade é que você não precisa aceitar o frizz como parte da sua rotina. Hoje, a tecnologia cosmética oferece produtos que tratam o fio de dentro para fora e criam um verdadeiro "escudo invisível" contra a umidade.





Ao contrário do que muitos pensam, o frizz não é exclusividade de um único tipo de cabelo; ele pode afetar fios lisos, ondulados, cacheados e crespos. A principal causa por trás do arrepiado é a desidratação.





Quando a fibra capilar está ressecada, as cutículas (a camada externa do fio) se abrem. Em busca de umidade, o cabelo "absorve" a água presente no ar. É por isso que em dias de chuva ou em cidades mais úmidas a condição parece se multiplicar instantaneamente.





Se você quer montar uma rotina prática e eficiente, veja quais são os produtos com ação antifrizz e tecnologias que blindam o cabelo contra a umidade se tornam aliados indispensáveis na rotina capilar.