Tromba d'água surpreende banhistas em praia de Aracruz; veja vídeo

O dia na praia reservou um momento inusitado para alguns banhistas na Praia de Putiri, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo, no sábado (5). Isso porque uma tromba d’água surgiu por volta das 17h na região e assustou quem estava aproveitando o banho de mar. >

Um banhista, que registrou em vídeo a formação da tromba d'água (veja acima), disse que percebeu algo diferente quando o mar ficou muito agitado. A intensidade do vento fez com que ele quase perdesse uma bola com a qual se divertia na areia. >

Outros banhistas também registraram o momento. No vídeo, é possível ver a chegada de um redemoinho no céu, com o tempo mais fechado. >

Muitas vezes confundida com furacão ou tornado, a tromba d'água é um fenômeno meteorológico. O evento surge quando uma nuvem intensa de chuva forma uma espécie de funil sobre uma área aberta e com muita água, sendo registrado na maioria das vezes sobre o mar. O acontecimento também é confundido com a cabeça d'água, mas há diferenças. Confira a diferença entre os fenômenos.>