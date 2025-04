Criança de dois anos é baleada em tiroteio em praça de Sooretama

Um menino de dois anos foi baleado em uma praça no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (5). Segundo registro da Polícia Militar, testemunhas relataram que suspeitos armados efetuaram disparos no local e fugiram em seguida. A criança foi socorrida pelos pais e levada até um Pronto Socorro no município. Depois, foi transferida para um hospital de Linhares. >