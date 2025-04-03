Polícia Federal fez diligências em unidade hospitalar e na casa da servidora Crédito: Polícia Federal / Divulgação

As investigações da Polícia Federal, que contam com a participação do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) e da Controladoria Geral da União (CGU), foram iniciadas a partir da análise de material apreendido em outra operação realizada no Estado, em fevereiro deste ano.

Your browser does not support the audio element. Desvio na Saúde: servidora do ES suspeita de receber propina é exonerada

Em troca da propina, o servidor supostamente favorecia o grupo, por meio do direcionamento em licitações e contratações irregulares e superfaturadas. À época, foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em Vila Velha, Vitória e Cariacica, além de Rio de Janeiro e São Paulo. A suspeita, agora, é que os mesmos empresários estejam envolvidos no esquema fraudulento identificado em São Mateus.



O que diz a Sesa sobre a operação da PF

A Sesa foi procurada para comentar a operação da polícia, bem como o suposto envolvimento da servidora nas irregularidades apontadas nas investigações. Por meio de nota, a pasta confirmou o nome do hospital em que as diligências ocorreram, informando que as buscas no local dizem respeito à citação do nome da servidora em processo que investiga o caso.

A secretaria também destacou que a servidora, cuja identidade não foi revelada, foi exonerada do cargo e a pasta segue à disposição da Polícia Federal para colaborar com as investigações.

TCES contribuiu com compartilhamento de documentos

A participação do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) na operação deflagrada pela PF ocorreu através de acordo de cooperação técnica. Segundo a Corte, coube a ela "o compartilhamento de dados e documentos, autorizando acessos e recebimentos necessários, observadas as políticas de segurança de cada órgão".